Trump: “Artsen die coronavaccin ontwikkelen, ontdekten ook ‘aidsvaccin’” kv

16 juni 2020

19u20 3 De strijd tegen het coronavirus is volgens de Amerikaanse president Donald Trump bijna gestreden. Er wordt momenteel immers gewerkt aan een vaccin door dezelfde mensen als diegenen die het “aidsvaccin” hebben ontdekt. Dat belooft echter weinig goeds, want een vaccin tegen hiv bestaat er immers nog niet.



Trump maakte de bewering tijdens zijn persconferentie over politiehervorming in de VS. Daarin stelde hij ook dat het land, ondanks de verdere verspreiding van het coronavirus, binnenkort nog sterker zal zijn dan voor “de pest” uit China, zoals hij het virus noemt, het land binnenkwam.

“Ik voorspel dat we tegen het einde van het jaar een erg succesvol vaccin, behandeling en genezing zullen hebben” tegen het coronavirus, beloofde Trump. De president zei dat de grootste genieën aan de medicijnen werken. “Ze hebben ook het aids-vaccin ontdekt”, stelde hij, vooraleer hij zichzelf corrigeerde: “Of de behandeling voor aids. Vroeger was aids een doodstraf, nu kunnen mensen een leven leiden met een pil. Het is geweldig.”





Het einde van de coronapandemie is volgens de president in zicht. “Ik zeg altijd dat het ook zonder vaccin weggaat, maar als we het vaccin hebben, en dat zullen we, of de behandeling of genezing, dan zal het een fantastische dag zijn en het zal snel gebeuren.”