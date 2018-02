Trump alweer in nauwe schoentjes nu nieuwe maandenlange affaire met Playboymodel lekt FT

16 februari 2018

16u25

Bron: The New Yorker 0 De Amerikaanse president Donald Trump komt opnieuw in nauwe schoentjes. In een acht pagina's lange brief schrijft voormalig Playboymodel Karen McDougal (46) hoe ze maandenlang een affaire had met Trump na een zwemfeestje in 2006. "Iemand zei me dat ik z'n volgende vrouw zou worden."

Donald Trump was in 2006 ook uitgenodigd op het feestje van voormalig Playboybaas Hugh Hefner in de Playboy Mansion in Los Angeles. Samen met zijn filmcrew nam hij er een aflevering op van 'The Apprentice', de realityshow die de miljardair tot 2015 presenteerde. Daarna stelde hij zich kandidaat voor het presidentschap en liet hij de taak aan Arnold Schwarzenegger die al na één seizoen ontslagen werd.

Tijdens het feestje zou de president meermaals contact hebben gelegd met Karen McDougal, in 1998 verkozen tot Playmate van het Jaar. In een brief die ze zelf met de hand schreef en die een vriend naar het tijdschrift 'The New Yorker' stuurde, vertelt het model hoe Trump haar "onmiddellijk aankeek". "Hij praatte voortdurend tegen me en vertelde me hoe mooi ik wel was", schrijft ze. Het geflirt viel zo op dat verschillende medewerkers van Playmate Promotions McDougal zeiden: "Wow, hij is helemaal gek van jou. Ik denk dat je zijn volgende vrouw kan worden."

Nog volgens de brief bleef het daar niet bij. Zo zou Trump wat later het telefoonnummer van McDougal gevraagd hebben. Na het zwembadfeestje hielden de twee met elkaar contact. Al vrij snel spraken ze opnieuw af. Dit keer in het Beverly Hills Hotel waar ze een bungalow huurden. "We babbelden uren met elkaar, genoten samen van een diner. Daarna was het plots 'bam'. We kleedden ons uit en hadden seks", schrijft ze. Trump wilde zich een gentleman tonen en bood haar geld aan, maar McDougal beweert dat ze dat geweigerd heeft. "Ik keek hem aan en voelde me zo verdrietig. Ik vertelde hem dat ik niet zo'n meisje was. 'Ik sliep met jou omdat ik je leuk vind, niet voor het geld', zei ik hem nog. Hij vertrouwde me toe dat ik een speciaal iemand was."

Geboorte Barron

In 2001 werd McDougal verkozen tot 'Meest Sexy Playmate' van de jaren 90, na Pamela Anderson. De affaire die McDougal nu op tafel gooit, zou plaatsgevonden hebben kort na de geboorte van Barron Trump, de zoon die de president samen met zijn huidige vrouw Melania kreeg. De twee huwden elkaar in 2005.

De affaire tussen Trump en McDougal zou negen maanden geduurd hebben. In 2007 verbrak McDougal het contact. "Ze kon zichzelf niet meer in de spiegel kijken", zegt een vriend. "Ze kreeg schuldgevoelens."

Het voormalige Playboymodel wilde haar verhaal niet zomaar onder de mat vegen, maar is wel bang. "Op dit moment heb ik het gevoel dat ik nergens over kan praten zonder in de problemen te komen, omdat ik niet weet waarover ik het al dan niet mag hebben", zegt McDougal nog. "Ik ben zelfs bang zijn naam (die van de president, red.) te noemen."

Fake nieuws

Het Witte Huis wilde niet veel kwijt over de zaak, al liet een woordvoerder wel verstaan dat het om "een oud verhaal" gaat dat "gewoon fake" is. "De president zegt dat hij nooit een relatie heeft gehad met McDougal."

Vorige maand nog raakte bekend dat Donald Trump in 2006 - in dezelfde periode als McDougal - na een golftoernooi de koffer was ingedoken met pornoactrice Stormy Daniels. Deze week kwam uit dat Trumps persoonlijke advocaat de vrouw liefst 130.000 dollar uit eigen zak had betaald om het verhaal voor zich te houden. Daniels zei gisteren nog dat ze binnenkort "een boekje zal opendoen".