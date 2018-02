Trump: "Als sancties tegen Noord-Korea niet werken, dan volgt 'fase 2'" TTR kv

23 februari 2018

16u01

Bron: ANP, Belga, Reuters 0 Donald Trump heeft vandaag nieuwe sancties tegen Noord-Korea, naar zijn woorden de "zwaarste ooit", aangekondigd. Als die niet werken, dan is hij bereid om over te gaan tot 'fase 2', zo verklaarde de Amerikaanse president, zonder dieper in te gaan op de inhoud daarvan.

"Wij hebben vandaag de zwaarste sancties ooit tegen een land uitgevaardigd", zei Trump in verband met nieuwe strafmaatregelen tegen het het atoomprogramma van het communistische regime, zo citeerde zender NBC hem in een tweet.

De aankondiging kwam er nog voor het einde van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, tegenover zijn conservatieve vereniging Conservative Political Action Conference (CPAC).

Fase 2 kan heel erg ruw zijn. Ze kan heel erg ongelukkig zijn voor de wereld. Donald Trump

Later op de dag zei Trump op een gemeenschappelijke persconferentie met de Australische premier Malcolm Turnbull dat de VS fase 2 zullen inzetten als de sancties niets uithalen. "Ik denk niet dat ik die kaart zal uitspelen, maar we zullen moeten afwachten. Als de sancties niet werken, zullen we moeten overgaan tot fase 2," aldus Trump. "Fase 2 kan heel erg ruw zijn. Ze kan heel erg ongelukkig zijn voor de wereld, maar hopelijk zullen de sancties werken." Wat fase 2 precies inhoudt, verduidelijkte Trump niet.

Sancties

Minister van Financiën Steven Mnuchin zei Noord-Korea te willen treffen in zijn mogelijkheid "schepen illegaal te laten varen in internationale wateren". "Alle onwettige wegen die Noord-Korea gebruikt om aan sancties te ontsnappen", moeten getroffen worden, verklaarde Mnuchin. De president heeft bedrijven wereldwijd duidelijk gemaakt dat, "als zij ervoor kiezen de nucleaire ambities van Noord-Korea te financieren, zij geen zaken zullen doen met de VS", voegde hij eraan toe.

De sancties treffen volgens Amerikaanse regeringskringen 27 bedrijven, rederijen en 28 schepen die zich in Noord-Korea, China, Singapore, Taiwan, Hongkong, de Marshalleilanden, Tanzania, Panama en de Comoren bevinden, daar geregistreerd zijn of onder een van die vlaggen varen.

In de aanloop naar de Olympische Winterspelen was er een verrassende toenadering tussen de twee Korea's. Er bestaat echter vrees dat de spanningen na het einde van de Spelen en aansluitend de Paralympische Spelen weer oplopen.

Democraten

Tijdens zijn toespraak bewierookte Trump opnieuw zichzelf: de drastische belastingverlaging, zijn klimaatbeslissingen, de opgang van de beurs, 2,7 miljoen nieuwe jobs sinds de verkiezingen en het hogere budget voor defensie. "Bovendien zijn er voor het eerst loonstijgingen sinds vele, vele jaren", voegde hij er nog aan toe. De "fake media" moesten het ontgelden en tijdens zijn toespraak joelden toehoorders "sluit haar op" aan het adres van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton, naar analogie van een uitspraak tijdens zijn campagne.

Ook meende de Republikeinse president dat sommige Democraten zullen overlopen naar zijn Grand Old Party (GOP) en zei hij nog eens dat er meer Republikeinen in het Congres nodig zijn. Trump brak een lans voor het "bekampen" van de Democratische fractieleidster in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. "De Democraten willen nog meer geld verkwisten".

De vorige, Democratische, regering-Obama "was een ramp", voegde Trump daaraan toe.

Hij bekritiseerde het nucleair akkoord met Iran en noemde de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry "de slechtste onderhandelaar ooit gezien".

Wapenbezit

In verband met de bloedige schietpartij op een school in Florida zei de president: "We zullen handelen. We zullen iets doen. We zullen handelen". Hij verdedigde zijn Tweet van gisteren over het bewapenen van leraars en dat wapenvrije scholen nog onveiliger zijn voor de leerlingen.

"Er is niemand die de Nationale Vuurwapen Vereniging (NRA) meer respecteert dan ik, het zijn vrienden van me... Het zijn geweldige mensen, het zijn patriotten", zei het Amerikaanse staatshoofd omtrent het thema wapenbezit.