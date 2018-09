Trump: "Alle opties liggen op tafel over Venezuela, echt allemaal" KVE

26 september 2018

17u19

Bron: Belga 0 Alle opties liggen op tafel met betrekking tot Venezuela, zei de Amerikaanse president Donald Trump in New York, een dag nadat zijn regering de entourage van president Nicolas Maduro sancties had opgelegd. "Alle opties liggen op tafel. Allemaal. De sterke en de minder sterke. Elke optie. En je begrijpt wat ik bedoel met sterk. Elke optie ligt op tafel met betrekking tot Venezuela", zei Trump.

De Amerikaanse president merkte op dat er een grote Venezolaanse gemeenschap leeft in de Verenigde Staten, maar gaf geen verdere details.

Trump had gisteren tijdens een toespraak tot de algemene vergadering van de VN nog opgeroepen tot het herstel van de democratie in Venezuela, kort nadat zijn regering sancties had uitgevaardigd tegen vier personen uit de entourage van de president, onder wie Cilia Adela Flores, de echtgenote van Maduro, en vicepresidente Delcy Rodriguez.

De ooit bloeiende economie van Venezuela bevindt zich al geruime tijd in een neerwaartse spiraal. Ook is een massale uittocht van mensen bezig, die op de vlucht zijn voor de economische ontberingen en de politieke chaos in het land.