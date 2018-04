Trump afwezig op begrafenis Barbara Bush “uit respect voor de familie” IB

20 april 2018

02u43

Bron: Chicago Tribune, Reuters, The Hill 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn vrouw Melania niet vergezellen naar de begrafenis van de voormalige first lady Barbara Bush die zaterdag plaatsvindt.

Het Witte Huis liet vandaag weten dat Trump niet aanwezig zal zijn om “disrupties wegens de extra beveiliging te vermijden en uit respect voor de familie Bush en hun vrienden”.

WH says Melania Trump will attend Barbara Bush funeral on behalf of the First Family. "To avoid disruptions due to added security, and out of respect for the Bush Family and friends attending the service, President Trump will not attend.” Ken Thomas(@ KThomasDC) link

Trump botste regelmatig met de familie Bush tijdens zijn presidentscampagne in 2016, die hij afschilderde als ‘status-quo figuren’. Bush’ zoon Jeb trok zich terug uit de race om de Republikeinse presidentsnominatie nadat hij met Trump werd geconfronteerd. Barbara Bush, decennialang samen met haar gezin het gezicht van de Republikeinen, was op z'n zachtst gezegd geen fan van de huidige Amerikaanse president, een voormalige Democraat, die 'haar partij' onder haar neus wegkaapte met een 'vijandelijke overname'.

Niet uitzonderlijk

Het is niet uitzonderlijk dat een president de begrafenis van een voormalige first lady mist. De laatste keer dat een zittende president bij de begrafenis van een voormalige first lady was, was in 1962 toen president John F. Kennedy aanwezig was op de uitvaart van Eleanor Roosevelt. President Obama was niet bij de begrafenissen van Nancy Reagan in 2016 en Betty Ford in 2011. Michelle Obama en de andere voormalige first ladies Hillary Clinton en Rosalynn Carter waren toen wel aanwezig.

Sinds de bekendmaking van het overlijden van ‘oma van de natie’ Barbara Bush, hangt de vlag boven het Witte Huis halfstok, net als de vlaggen bij Trumps resort in Mar-A-Lago in Florida. Barbara Bush was de vrouw en de moeder van twee Amerikaanse presidenten: George H. W. Bush en George .W. Bush. Ze werd 92 jaar.