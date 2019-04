Trump-advocaat probeert vrijgave van belastingaangiften van president tegen te houden ttr

06 april 2019

10u02

Bron: belga 1 buitenland In de Verenigde Staten heeft een advocaat van de Republikeinse president Donald Trump gisteren aan het ministerie van Financiën gevraagd om elke vraag van de Democraten om de belastingaangiften van Trump vrij te geven, af te wijzen. Volgens de raadsman gaat het om "privé-informatie" die belastingdienst IRS "wettelijk niet openbaar kan maken".

Woensdag diende de Democraat Richard Neal, voorzitter van de belastingcommissie in het Huis van Afgevaardigden, een formele aanvraag in bij de IRS om Trumps belastingaangiften te verkrijgen. Het gaat om zowel de persoonlijke als de zakelijke aangiften van de president vanaf 2013 tot en met 2018. Volgens Neal heeft de commissie de documenten opgevraagd omdat ze wil achterhalen of de IRS zijn eigen beleid volgt om de belastingaangiften van elke zittende president en vicepresident door te lichten.

Trump heeft sinds de campagne in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016 steevast geweigerd om in te gaan op vragen om een tip van de sluier op te lichten over zijn financiën. Gisteren zei de president dat zijn aangiften wel degelijk doorgelicht worden en dat "de wet 100 procent aan mijn kant staat".

De advocaat van Trump schreef een vier pagina's tellende brief naar het hoofd van de juridische afdeling van het ministerie van Financiën. Daarin legt hij onder meer uit waarom hij de aanvraag van Neal "ongepast" en "niet legitiem" vindt.