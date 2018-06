Trump-adviseur noemt haar baas per ongeluk 'Commander in Cheese' en dat leidt tot hilarische commentaren Redactie

Bron: AD, Twitter 2 Op Twitter heerst grote hilariteit over een uitglijder van Kellyanne Conway tijdens een interview met CNN. Als de adviseur van president Donald Trump wordt gevraagd naar een reactie, noemt ze haar baas per ongeluk 'Commander in Cheese... Chief, zegt ze er snel achteraan.

Maar het leed is dan al geschied. Haar 'slip of the tongue', levert vele vermakelijke reacties op. 'Voor één keer ben ik het met Kellyanne eens. Trump is veel beter geschikt als bevelvoerder van kaas.' Ook worden foto's rond getwitterd met 'Make America Grate Again' en van een Trump gemaakt van plakjes kaas.

Kellyanne Conway calling President Trump “the Commander of Cheese” really cracked me up!#CommanderCheese - let’s make it trending!

pic.twitter.com/so9nislxoj Saskia Jonker 🕉️(@ Filosia) link

"Ik wil Trump absoluut niet als bevelvoerder van kaas. Ik ben gek op kaas. En hij maakt alles kapot wat hij aanraakt", is één van de reacties die vergezeld gaan van de hashtag #CommanderCheese. En een ander schrijft: "Trump is geen cheddar. Hij is precies als die oranje, Amerikaanse nep-kaas. Nagemaakt fabrieksspul en heel erg oranje."

Is the #CommanderCheese up yet ? pic.twitter.com/u1tgxILlNz Castmaster(@ littleimpressio) link

Kellyanne Conway's mid-term slogan: #CommanderCheese is Making America Grate Again. pic.twitter.com/gZ222UX5Tc jamšé bőnd(@ Jams_Bond) link

Kellyanne Conway called Donald, #CommanderCheese pic.twitter.com/hTe7yHGHo4 Linda Berry(@ 2belinda) link