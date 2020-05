Trump: advies Fauci over heropenen economie “onacceptabel” IB

14 mei 2020

02u09

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump noemt het advies van medisch topadviseur Anthony Fauci over de heropening van de Amerikaanse economie "onacceptabel". Fauci waarschuwde de Senaat dinsdag voor het te snel heropenen van het land tijden de corona-epidemie. Dat zou volgens de immunoloog kunnen leiden tot nieuwe corona-uitbraken.

"Voor mij is het een onacceptabel antwoord", zei Trump woensdag (lokale tijd) tijdens een persbriefing in het Witte Huis. "En zeker als het op scholen aankomt." Daarmee reageert de president op het advies van Fauci om ook scholen nog een tijd dicht te houden. Wel zei Trump te overwegen om leraren "boven een bepaalde leeftijd" geen lessen te laten geven. "Ik denk dat zij nog een paar weken rustig aan moeten doen."

Economie zo snel mogelijk weer aanzwengelen

Trump wil de Amerikaanse economie zo snel mogelijk weer aanzwengelen omdat de VS financieel hard worden geraakt door het virus. "We willen dat op een veilige manier doen, maar wel zo snel mogelijk", zei Trump eerder.

De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, is het daar mee eens. “Als we te lang wachten bestaat het risico dat de Amerikaanse economie wordt vernietigd. En dat kan weer gevolgen voor de gezondheid met zich meebrengen”, zei hij in een interview met Fox News.