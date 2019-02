Trump-administratie wil einde maken aan anti-homowetgeving in Iran AW

19 februari 2019

20u54

Bron: NBC News 0 De administratie van de Amerikaanse president Donald Trump lanceert een wereldwijde campagne tegen de criminalisering van homoseksualiteit. De aankondiging volgt nadat er in Iran, de geopolitieke vijand van de VS, enkele weken geleden nogmaals een man werd opgehangen omdat hij homo was.

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland Richard Grenell (52) en eveneens het enige lid van de Trump-administratie die zeer openlijk uitkomt voor zijn homoseksuele geaardheid, is de drijvende kracht van de nieuwe campagne.



Grenell is overigens ook een uitgesproken criticus van Iran. Zo spoorde hij de overige Europese landen in het verleden al aan om de relaties met Iran te beëindigen. Via Twitter dreigde hij met sancties als bedrijven handelsrelaties met Iran onderhielden. Ook de nucleaire deal die in 2015 met Iran werd gesloten, moest maar eens stopgezet worden. Ook nu viseert de ambassadeur het land door een gebrek aan mensenrechten aan te kaarten.

Wake-upcall

De recente ter dood veroordeelde 31-jarige man is volgens Grenell een “wake-upcall voor iedereen die fundamentele mensenrechten ondersteunt”. “Het is niet de eerste keer dat Iran een homoseksuele man ter dood veroordeelt. Het zal jammer genoeg ook niet de laatste keer zijn”, aldus Richard Grenell. “Barbaarse openbare executies komen maar al te vaak voor in landen waar homoseksuele relaties gecriminaliseerd worden.”

Verschillende Europese activisten binnen de LGBT-gemeenschap – in het Nederlands ook wel LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender) genoemd – zullen met de Amerikaanse ambassadeur aan tafel gaan zitten in het kader van decriminaliseringsstrategieën. Vermoedelijk zullen de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken hen vergezellen. Dat schrijft het Amerikaanse televisienetwerk NBC News.

Anti-homowetgeving

“Het is zorgwekkend dat er in sommige landen nog steeds wetten bestaan die de LGBT-gemeenschap criminaliseren”, aldus een Amerikaanse functionaris die betrokken is bij de organisatie van de bijeenkomst. Volgens het wereldwijde rapport van de ILGA - een internationale organisatie die zich inzet voor gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders – zijn er in totaal nog 72 landen die homoseksualiteit als strafbaar in hun grondwet aanduiden. In acht landen wordt het ‘misdrijf’ met de dood bestraft.

Behalve in Iran is de strenge anti-homowetgeving ook van toepassing in Pakistan, de Verenigde Arabische Emiraten en Afghanistan. Dat zijn stuk voor stuk bondgenoten van de Verenigde Staten. Maar in die landen voerde men geen recente executies uit, daardoor worden ze wellicht niet geviseerd. Al kan de Amerikaanse druk ook gelinkt worden aan Trumps strategie om samen met Europa en Arabische landen een sterk verbond te vormen tegen zijn geopolitieke vijand in het Midden-Oosten: Iran.