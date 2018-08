Trump acht ex-baas CIA niet betrouwbaar: John Brennan kan niet langer aan gevoelige info mvdb

15 augustus 2018

21u19

Bron: ANP - Belga - VRT 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de betrouwbaarheidsverklaring van voormalig CIA-directeur John Brennan ingetrokken. Hij beschuldigt Brennan, een politiek tegenstander, ervan diens toegang tot geheime informatie te hebben gebruikt om "verdeeldheid en chaos te zaaien" rond de regering-Trump.

De woordvoerster van het Witte Huis Sarah Huckabee-Sanders las de verklaring over dit besluit van de president vandaag voor tijdens haar dagelijkse persconferentie in Washington.



Brennan leidde de inlichtingendienst van maart 2013 tot het aantreden van Trump op 20 januari 2017. Hij staat bekend als een criticus van de huidige president. Brennan sprak over "landverraad" na de persconferentie tussen Trump en Russisch president Vladimir Poetin bij de topontmoeting in Helsinki.

De machtiging geeft hogere ambtenaren toegang tot gevoelige en vertrouwelijke informatie, zelfs nadat zij niet langer in functie zijn.

Trump liet via woordvoerster Huckabee-Sanders weten tevens de betrouwbaarheid van verscheidene andere hoge ex-functionarissen (zoals de aan de kant gezette FBI-baas James Comey) te heroverwegen. Als ook zij hun speciale status kwijtraken, krijgen ze geen vertrouwelijke stukken meer onder ogen.