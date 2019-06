Trump aarzelt, maar houdt zich voorlopig aan protocol tijdens staatsbezoek

03 juni 2019

De Amerikaanse president, Donald Trump, is op staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag werd hij ontvangen door The Queen. De Britten houden Trump na zijn laatste staatsbezoek, in juli vorig jaar, nauwlettend in de gaten. Hij brak toen het protocol door The Queen te hinderen en voor haar te lopen.

Maar dit keer is Trump duidelijk beter voorbereid. Al twijfelde hij opnieuw toen hij de erewacht moest begroeten. Gelukkig was Prince Charles er om hem uit de nood te helpen en hem te begeleiden. Ook tijdens de rondleiding hield Trump zich aan het protocol. Hij lette erop dat hij The Queen de rug niet toekeerde en zette daarvoor zelfs een stap achteruit.

Het Witte Huis brak wel al het protocol in aanloop naar het staatsbezoek. In een persbericht spraken ze The Queen aan als “Her Royal Majesty”, maar die titel bestaat niet. “Her Majesty The Queen” of “Ma’am” is wel correct.

Vanavond is er nog een staatsbanket. Ook daar hangen heel wat regeltjes aan vast. Zo mogen de gasten pas eten, wanneer The Queen haar eerste hap neemt en stopt de maaltijd ook wanneer The Queen klaar is met eten.