Trump: “Aanval tegen Iran niet afgeblazen, enkel stopgezet”, Amerikaanse media melden cyberaanvallen op Iraanse infrastructuur ADN

23 juni 2019

07u07

Bron: Belga 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanvankelijk voor deze week geplande aanval tegen Iran naar eigen zeggen niet afgeblazen, maar tijdelijk stopgezet. Dat heeft hij afgelopen nacht op Twitter gezegd. Amerikaanse media melden intussen dat de Verenigde Staten deze week als vergelding wel cyberaanvallen zouden hebben uitgevoerd op Iraanse infrastructuur.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen al een tijdje op. Ze bereikten donderdagnacht een hoogtepunt toen Trump op het laatste nippertje een aanval op Iran afblies, nadat Iran een Amerikaanse drone uit de lucht had geschoten. "Ik ga geen 150 mensen doden, tenzij het absoluut noodzakelijk is", zei hij daarover. De president benadrukte tegelijk dat de militaire optie "nog altijd op tafel" ligt, tot er een oplossing is gevonden voor het conflict.

Olietankers

Amerikaanse media melden dat de VS als vergelding deze week wel cyberaanvallen zouden hebben uitgevoerd op Iraanse infrastructuur. Trump zou daarvoor zijn toestemming hebben gegeven. Volgens de Washington Post was een van de cyberaanvallen gericht tegen de computers waarmee de lancering van raketten wordt gecontroleerd. Yahoo! News meldt dat een andere aanval een spionagenetwerk trof waarmee de scheepvaart in de Straat van Hormuz wordt gevolgd.

Nog volgens de Washington Post waren de cyberaanvallen al enkele weken gepland en moesten ze aanvankelijk dienen als antwoord op de aanvallen van midden juni op olietankers in de Straat van Hormuz. Washington wijst voor die aanvallen met beschuldigende vinger naar Iran, maar Teheran ontkent elke betrokkenheid.

In 2010 beschuldigde Teheran de VS en Israël er nog van dat ze, in volle nucleaire crisis, het kwaadaardig computervirus Stuxnet hebben gecreëerd om uraniumcentrifuges te saboteren van het Iraanse atoomprogramma.