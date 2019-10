Trump-aanhangers krijgen gefabriceerde video te zien waarin president media en politici vermoordt TT

14 oktober 2019

08u46

Bron: The New York Times, CNN, The Guardian 22 Op een congres ten voordele van Amerikaans president Donald Trump in zijn resort in Miami is vorige week een video getoond waarin een personage met het hoofd van de president in een kerk een slachtpartij aanricht tegenover mediabedrijven, organisaties en politieke tegenstanders. Op de gefabriceerde beelden is bijvoorbeeld te zien hoe Trump Hillary Clinton in de nek steekt, CNN een staaf door het hoofd jaagt en Politico in het hoofd schiet.

Aanhangers van de president kregen de beelden te zien tijdens de American Priority-conferentie in het Doral Miami-resort. Sprekers op de conferentie waren onder andere de presidents zoon Donald Trump Jr en voormalig Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders.

The New York Times berichtte gisteren als eerste over de beelden, die een bewerking vormen van een scene uit de film Kingsman: The Secret Service. Te zien is hoe Trump een bloedbad aanricht in een kerk. Niet alleen ‘fake news' in het algemeen, maar ook CNN, Politico, de organisatie Black Lives Matter, de BBC, de krant The Guardian, tv-station MSNBC, Hillary Clinton, de overleden senator John McCain, Bernie Sanders en Barack Obama worden het slachtoffer van het moordende personage, waar Trumps hoofd over is geplaatst.

De video verscheen voor het eerst in juli vorig jaar op een pro-Trump-YouTube-kanaal, maar het lijkt de eerste keer dat hij publiek vertoond werd. Alex Phillips, een van de organisatoren van de conferentie, zegt tegen The New York Times dat hij de video niet kent, maar laat onderzoeken hoe het kan dat de beelden tijdens het event werden getoond, wat niet de bedoeling was. De video zou zonder toestemming zijn vertoond in een “zijkamer”.

“Niet eerste keer dat aanhangers geweld promoten”

CNN, een van de slachtoffers in de video, zegt in een mededeling de beelden te betreuren. “Dit is jammer genoeg niet de eerste keer dat aanhangers van de president geweld tegen de media promoten, blijkbaar in een video die ze entertainend vinden. Maar dat is het in de verste verte niet. De president en zijn familie, het Witte Huis en de Trump-campagne moeten de beelden in de strengst mogelijke woorden veroordelen. Alles minder komt neer op een stilzwijgende goedkeuring van geweld en dat mag nooit getolereerd worden.”

Ook de officiële organisatie van Witte Huis-journalisten, de White House Correspondents Association, reageert met afschuw op de beelden. “Elke Amerikaan zou deze uiting van geweld tegen journalisten en politieke tegenstanders moeten veroordelen.”

Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de video niets met de herverkiezingscampagne van de president te maken heeft en dat de president geweld niet goedkeurt.

At a conference of pro-Trump conservatives held at his property in Miami last week, a gruesome internet meme of Trump murdering members of the media was shown as part of an exhibit https://t.co/NiSoroGEgG via @NYTimes Maggie Haberman(@ maggieNYT) link

CNN statement on video shown at @realDonaldTrump supporter conference at Trump's Miami resort last week: pic.twitter.com/BVKI5N5a17 CNN Communications(@ CNNPR) link