Trump: “99% van alle coronabesmettingen in VS zijn compleet onschadelijk” IB

05 juli 2020

00u45

Bron: Reuters, VTM Nieuws, Belga 14 Ter gelegenheid van Independence Day heeft president Trump vandaag zijn tweede jaarlijkse ‘Salute to America’ gehouden, een groet aan Amerika, waarin hij beweerde dat de VS het coronavirus onder controle hebben. De besmettingscijfers in de VS gaan echter nog altijd in stijgende lijn.

De festiviteiten naar aanleiding van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag begonnen in Washington met een fly-over, waarna het volkslied gezongen werd en Trump op de South Lawn van het Witte Huis zijn toespraak hield, een doorslagje van zijn controversiële speech bij Mount Rushmore een dag eerder. Nadien volgde nog een vliegshow en werd vuurwerk afgestoken.

“Op deze prachtige dag vieren we onze geschiedenis, onze helden, ons erfgoed, onze fantastische Amerikaanse vlag en onze vrijheid”, begon Trump. “Een gelukkige Fourth of July, iedereen.”

lees verder onder de foto:

“Radicaal links verslaan”

Het duurde echter niet lang of de president haalde na het bezingen van Amerikaanse historische figuren en helden opnieuw uit naar wat hij een dag eerder nog ‘links fascisme’ noemde. “We zijn nu bezig radicaal links te verslaan, de marxisten, de anarchisten, de onruststokers en de plunderaars en de mensen het grootste deel van de tijd geen idee hebben van waar ze mee bezig zijn.” (…) “We zullen nooit toestaan dat een boze menigte onze standbeelden naar beneden haalt en onze geschiedenis uitwist, onze kinderen indoctrineert en onze vrijheden verkwanselt.”

Daarmee verwees de president naar de protesten van de afgelopen weken tegen racisme en politiegeweld, waarbij de demonstranten het ook vaak op standbeelden van controversiële historische figuren gemunt hebben. Opnieuw benadrukte Trump dat hij een taskforce gaat oprichten die zich moet bezighouden met het “bouwen en herstellen van monumenten voor Amerikaanse helden”. Uiteindelijk moet er een “nationale tuin van standbeelden van Amerikaanse helden” worden opgericht.

lees verder onder de foto:

“Coronavirus pest uit China”

Ook haalde Trump opnieuw uit naar China, dat hij ervan beschuldigt te laat te hebben ingegrepen bij de verspreiding van het coronavirus, “dat ons raakte en uit China afkomstig was”. Zonder daarvoor bewijs aan te dragen beweerde Trump vervolgens dat “99% van alle coronabesmettingen in de VS ‘volledig onschadelijk’ zijn.” Ook pochte hij dat de VS “lang voor 2020 voorbij is een vaccin of een therapie tegen het virus gevonden zullen hebben.”

“Onze strategie maakt goede vooruitgang: we hebben een ongelofelijke overwinning geboekt op deze pest uit China”, klonk het. Nochtans steeg op het moment dat Trump zijn toespraak hield het aantal besmettingen in de VS nog steeds: de afgelopen drie dagen lag het cijfer steeds boven de 50.000 besmettingen per dag.

Maar volgens Trump is er al veel geleerd over het coronavirus en zijn “de vlammen gedoofd”. De VS hebben volgens de president al zo’n 40 miljoen testen uitgevoerd. Trump eiste tot slot dat China “volledige verantwoording aflegt.”

lees verder onder de foto:

Officieel raakten al meer dan 2,8 miljoen Amerikanen besmet met het nieuwe coronavirus, en stierven er zo’n 130.000 aan de infectie, het hoogste aantal ter wereld. Volgens de New York Times stijgt het aantal besmettingen in zeker 39 Amerikaanse staten. In vijf -Alabama, Alaska, Kansas, North Carolina en South Carolina - werden vrijdag nieuwe records opgetekend.

Door de coronapandemie vond Independence Day dit jaar in mineur plaats. Op heel wat plaatsen werden parades of vuurwerk afgelast, terwijl in Florida en in Californië stranden gesloten bleven. In Washington had het Witte Huis honderden paramedici uitgenodigd, maar er werd tijdens de festiviteiten niet veel acht geslagen op de maatregelen voor sociale afstand. Veel van de aanwezigen droegen ook geen mondkapjes.