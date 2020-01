Trudeau roept Canadezen op om slachtoffers Australische bosbranden te helpen IB

06 januari 2020

01u45

Bron: Belga, Twitter 1 De Canadese premier Justin Trudeau heeft zondag zijn bevolking opgeroepen om de slachtoffers van de bosbranden in Australië te helpen. Ook riep hij mensen die het kunnen missen op om geld te doneren aan het Australische Rode Kruis.

“Toen bosbranden onze gemeenschappen verwoestten, kwam Australië ons te hulp. We willen nu hetzelfde doen. We zijn hechte bondgenoten en veel Canadezen hebben een band met Australië. We zullen onze vrienden helpen om door deze beproeving heen komen”, zei Trudeau in een tweet.

“Onze vrienden in Australië hebben onze hulp nodig. We nodigen u uit om te doneren als u kunt”, voegde de premier toe in een andere tweet met een bericht van het Australische Rode Kruis over het helpen van de slachtoffers van de branden, die inmiddels al een gebied twee keer zo groot als België in de as legden. In totaal zijn al 24 mensen omgekomen bij de bosbranden.

lees verder onder de tweet:

The bushfires have consumed thousands of homes, destroyed people’s livelihoods, and killed countless animals. And they’re still raging. Our friends in Australia need our help. If you can, please consider donating. https://t.co/la41HL5Y5O Justin Trudeau(@ JustinTrudeau) link

Canadees brandweerpersoneel in Australië

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken François-Philippe Champagne herinnerde er op zijn beurt aan dat “bijna 100 Canadese brandweermannen sinds begin december naar Australië zijn uitgezonden. Ottawa staat klaar om indien nodig aanvullende hulp aan te bieden. Canada is diep bedroefd door het toenemende aantal doden en de verwoestingen die de aanhoudende bosbranden veroorzaken.”

Canada - en met name de provincie British Columbia in het westen van het land - viel in 2017 en 2018 eveneens ten prooi aan verwoestende bosbranden. Toen schoten Australische brandweerlieden hun Canadese collega’s te hulp.

When wildfires spread through our communities, Australia answered our call for help. Now, Canadians are doing the same. Our two countries are close allies, and so many Canadians have connections to Australia. We’re going to help our friends get through this. https://t.co/ULxJ2yTLLV Justin Trudeau(@ JustinTrudeau) link