Trudeau: "Nadenken over wat we als man 'normaal' vinden in contact met vrouwen"

06 juli 2018

01u30

Bron: Global News Canada, The Global and Mail 0 De Canadese premier Trudeau blijft benadrukken dat hij “niet ongepast gehandeld heeft” naar een vrouwelijke reporter toe op een muziekfestival in 2000. Trudeau, toen 28, wordt ervan beschuldigd de vrouw lastig te hebben gevallen. De premier geeft wel toe dat de anonieme vrouw een "ander perspectief kan hebben" op wat er is gebeurd. "Ik ga niet voor haar spreken."

“Ik heb er veel nagedacht over die situatie de afgelopen weken. Ik heb grondig onderzocht wat ik me van dat incident bijna twintig jaar geleden herinner en ik weet zeker dat ik niet ongepast gehandeld heb. Maar een deel van het proces van ‘ontwaken’ dat onze maatschappij nu beleeft, een langverwachte realisatie is dat het niet slechts een kant van het verhaal is die belicht moet worden.” (lees verder onder de tweet)

Les

“Ik ben verantwoordelijk voor mijn kant van die interactie, die zeker niet op een of andere manier ongepast was. Maar de les die we nu allemaal leren, en vergeef me voor mijn botheid, is dat een man vaak bepaald gedrag als niet kwaad bedoeld of gepast beschouwt, terwijl een vrouw, vaak in een professionele context, dat op een andere manier kan ervaren. We moeten dat respecteren en daarover nadenken.”

Het voorval in kwestie zou plaatsgevonden hebben in Creston, in Brits-Columbia, in 2000. De toen 28-jarige Trudeau was aanwezig op een liefdadigheidsevenement. Hij zou er een jonge journaliste 'bepoteld' hebben, zo blijkt uit een artikel dat toen geschreven is in de lokale krant. Een dag na het incident zou Trudeau zich verontschuldigd hebben tegenover de vrouw. "Het spijt me. Als ik had geweten dat je werkte voor een nationale krant, zou ik nooit zo voortvarend zijn geweest", zou hij volgens het bericht gezegd hebben .

Zelfverklaard feminist

Trudeau is een zelfverklaard feminist en heeft weinig tolerantie voor ongepast gedrag jegens vrouwen. Critici zeggen dat hij zich er te gemakkelijk vanaf maakt en eisen een onafhankelijk onderzoek. Toen zijn voormalige minister Kent Hehr in opspraak kwam wegens intimidatie en ander ongepast gedrag, liet Trudeau de zaak namelijk direct tot op de bodem uitzoeken.

