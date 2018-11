Trudeau: “Canadese inlichtingendienst heeft geluidsopnames van moord op Khashoggi beluisterd” Canadese premier is eerste westerse leider die bevestigt dat Turkije opnames heeft gedeeld met andere landen LH

12 november 2018

15u51

Bron: The Guardian 0 De Canadese premier Justin Trudeau heeft bevestigd dat Turkije een geluidsopname van de moord op journalist Jamal Khashoggi heeft gedeeld met de inlichtingendiensten van Canada. Hij is daarmee de eerste westerse leider die de beweringen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bevestigt. De Turkse president zei zaterdag dat opnames in verband met de moord gedeeld waren met Saudi-Arabië, de Verenigde Staten en andere landen.

Turkije zei afgelopen weekend dat het de geluidsopname van de moord op Khashoggi liet beluisteren aan bevoegde instanties in andere landen. “We hebben de opnames gegeven aan Saudi-Arabië, en aan Washington, aan de Duitsers, de Fransen, de Engelsen”, zo verklaarde Erdogan tijdens een op televisie uitgezonden persconferentie.

Zij zouden weten dat de moord op de journalist het werk is van vijftien Saudische huurmoordenaars. De entourage van Erdogan verduidelijkte later dat de betrokken partners de opnames konden beluisteren, maar dat er geen schriftelijke documenten zijn gedeeld.

“Krachtige reactie”

Aanvankelijk kwam er geen bevestiging van die landen dat ze de opnames ontvangen hadden. Tijdens een persconferentie in Parijs, waar hij na de herdenking van Wapenstilstandceremonies een vredesforum bijwoonde, zei Trudeau dat de Canadese inlichtingendienst had geluisterd naar de audioband die door de Turkse inlichtingendienst was aangeleverd, maar “dat hij ze zelf nog niet gehoord had”.

“De inlichtingendiensten van Canada hebben voor deze kwestie nauw samengewerkt met de Turkse inlichtingendiensten en werden volledig geïnformeerd”, zei hij. “Ik heb de president ook bedankt voor zijn krachtige reactie in deze zaak”, zei Trudeau nog.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, sprak de beweringen van Erdogan tegen en zei dat de opnames met betrekking tot de moord op Khashoggi bij zijn weten niet in het bezit van Frankrijk zijn. Volgens Le Drian speelt de Turkse president “een politiek spel.” “Als de Turkse president informatie heeft, moet hij ons die info geven.”

De reactie van Le Drian werd door de Saudische pers gebruikt om aan te tonen dat Erdogan de wereld zou misleiden, in een poging om het gezag van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman te ondermijnen. Turkije verwierp ondertussen de Franse verklaringen.

Duitsland weigert verdere details te geven

Steffen Seibert, de woordvoerder van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, werd ook gevraagd naar het bestaan van de tape. “Ik kan bevestigen dat er een uitwisseling van informatie tussen de inlichtingendiensten is geweest.” Hij weigerde echter meer details te geven.

Britse bronnen hadden ook eerder gezegd dat ze waren ingelicht over de inhoud van een tape, maar vanwege de gevoeligheid van de informatie weigerden ook zij om meer informatie te geven.

Kashoggi, een medewerker van The Washington Post, werd op 2 oktober door een Saudisch commando gedood tijdens een bezoek aan het consulaat in Istanbul. De Saudische autoriteiten ontkenden eerst zijn dood, maar moesten gaandeweg toch toegeven dat de journalist werd gedood tijdens een operatie die niet werd goedgekeurd door Riyad.