Trucker vlucht voor politie en knalt in volle vaart tegen péage bij Parijs

26 november 2019

19u14

Op de A1 ten noorden van Parijs is vanochtend een spectaculair ongeval gebeurd tijdens een politieachtervolging met een vrachtwagen. De trucker reed in volle vaart door de tolpoorten van de péage in Chamant, waarna de wegreus in brand vloog. De man is in hechtenis genomen.