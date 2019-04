Trucker valt in slaap en rijdt van brug JOLE

03 april 2019

18u02

Bron: Storyful 0

Een Amerikaanse truckchauffeur is met zijn vrachtwagen gecrasht toen hij in slaap viel achter het stuur. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de truck van een brug naar beneden stort.

Het incident vond plaats in de Amerikaanse staat Texas. Als bij wonder kwam de man ervan af met enkele lichte verwondingen. Hij kan beschuldigd worden omdat hij er niet in slaagde de controle over zijn stuur te houden.

