Trucker die na dolle achtervolging op péage bij Parijs knalde, is 39-jarige Belg ADN HAA

27 november 2019

16u37

Bron: 7sur7 0 De trucker die gisteren op de A1 ten noorden van Parijs in volle vaart door de tolpoorten van de péage reed tijdens een politieachtervolging, is een 39-jarige Belg. Dat meldt La Voix du Nord. De Belg raakte ernstig gewond bij het spectaculaire ongeval. Hij werd in het ziekenhuis verzorgd en is daarna in hechtenis genomen.

Getuigen hadden gisterenochtend de politie ingeschakeld omdat een trucker op de snelweg richting Parijs “gevaarlijk rijgedrag” vertoonde. De vrachtwagen zou onder meer een ongeluk hebben veroorzaakt ter hoogte van Roye en was gevaarlijk aan het zigzaggen tussen auto’s.

Zwalpen

Niet veel later konden agenten het voertuig lokaliseren, maar de chauffeur weigerde te stoppen. Een dolle politieachtervolging volgde, waarbij de truck duidelijk bleef zwalpen. Een Vlaming die als eerste in de file belandde die vlak achter de achtervolging ontstond, zag alles voor zijn neus gebeuren. Op beelden die hij maakte, is te zien hoe de vrachtwagen meermaals van baanvak wisselt, terwijl voor en achter het voertuig politiewagens rijden.

Brand

De gekke rit eindigde op de bekende dramatische wijze toen de bestuurder wat later aan de tolpoorten van de péage van Chamant tegen een van de stations knalde. Vrijwel meteen vloog de vrachtwagen in brand. Een weggebruiker die in de andere richting reed, kon het ongeval vastleggen. De truck vervoerde niet-giftige huishoudelijke producten.

Op dat moment stonden er gelukkig geen wagens te wachten aan de tolpoorten richting Parijs. SANEF, het bedrijf dat de snelwegen in Noord- en Oost-Frankrijk beheert, was al gealarmeerd en had volgens de noodprocedure alle slagbomen geopend.

Gezondheidsprobleem?

De chauffeur, een 39-jarige Belg, raakte zwaargewond bij de crash. Hij kon nog wel op eigen kracht uit de cabine kruipen en stak zijn handen in de lucht voor de politie. Hij begon vervolgens erg onsamenhangend te praten. Mogelijk was er sprake van een gezondheidsprobleem bij de man.

Op basis van de eerste bevindingen gaat de politie alvast uit van een accidentele oorzaak. Er is wel een onderzoek gestart voor het in gevaar brengen van levens en de vernieling van andermans eigendom. Volgens Sudpresse is de Belg een inwoner van Estampuis in Henegouwen.

Onderzoek

De tolovergang en naburige toegangswegen waren door het incident bijna drie uur lang in beide richtingen afgesloten.