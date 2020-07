Trucker (51) betuigt spijt op Facebook voor deelname aan feestje en sterft dag later aan Covid-19 Joeri Vlemings

02 juli 2020

Bron: NBC News 8 Thomas Macias uit Californië postte op 20 juni een bericht op Facebook om zijn spijt te betuigen omdat hij op een feestje was waar hij Covid-19 had opgelopen. Een dag later stierf hij. Macias was 51.

Vrachtwagenchauffeur Thomas Macias bekende op Facebook dat hij enkele weken eerder naar een barbecue geweest en zo besmet was geraakt met het coronavirus. Dat vernam hij op 18 juni. Hij had zich twee dagen eerder laten testen op aanraden van een vriend die ook op het eetfestijn was. Die vriend wist dat hij Covid-19 had toen hij ging feesten, maar dat had hem niet tegengehouden - omdat hij geen symptomen had.

Thomas Macias was boos op die vriend, maar voelde zich vooral zelf schuldig, toen ook hij positief bleek. “Door mijn stommiteit zette ik de gezondheid van mijn moeder, zussen en familie op het spel”, schreef hij twee dagen later op Facebook. “Een erg pijnlijke ervaring.” Macias voegde eraan toe: “Hopelijk overleef ik dit, met Gods hulp”. Hij riep iedereen in zijn post op een mondmasker te dragen en de social distancing te respecteren.

Diabeet

Dramatisch genoeg overleed hij daags nadien, op 21 juni. Doodsoorzaak: complicaties van Covid-19. Het was snel gegaan. Om 11 uur was hij in het ziekenhuis opgenomen, ergens tussen 18 en 19 uur ging hij aan de beademingsmachine en rond 21 uur stierf hij.

Aanvankelijk had Macias de coronamaatregelen goed opgevolgd. Volgens zijn schoonbroer kwam hij van maart tot mei alleen buiten als het echt noodzakelijk was, omdat hij aan diabetes leed en met overgewicht kampte.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er op de barbecue in Lake Elsinore waren, maar meer dan tien aanwezigen testten positief.