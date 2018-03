Truckchauffeur rijdt vader dood terwijl hij porno op telefoon wist Redactie

16 maart 2018

14u59

Bron: AD.nl 0 Een vrachtwagenchauffeur die in Nederland een dodelijk ongeluk veroorzaakte terwijl hij achter het stuur bezig was met het wissen van pornosites op zijn telefoon, moet negen maanden de cel in. Ook mag hij anderhalf jaar niet achter het stuur zitten. De man reed met hoge snelheid op een file in waardoor een 31-jarige man om het leven kwam.

Volgens de rechtbank Noord-Nederland heeft de Nederlandse chauffeur zeer onvoorzichtig en onoplettend gehandeld. "Als beroepschauffeur die reed met een volgeladen vrachtwagen had hij een extra zorgplicht ten aanzien van zijn medeweggebruikers. Desalniettemin was hij tijdens het besturen van de truck handelingen aan het verrichten op zijn telefoon waardoor hij geen aandacht meer had voor de overige verkeersdeelnemers en een botsing niet kon voorkomen."

Er is volgens de rechter geen sprake van roekeloosheid. De 40-jarige man uit Mijdrecht krijgt bovenop de straf ook nog een voorwaardelijke rijontzegging van anderhalf jaar, met een proeftijd van drie jaar. De uitspraak was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De chauffeur vertelde de rechter zelf dat hij bezig was met het wissen van pornosites in de browser van zijn telefoon vlak voor de fatale klap. Zijn vrouw had hem eerder boos gebeld omdat ze had ontdekt dat hij online naar porno keek. Uit onderzoek naar het fatale ongeluk bleek al dat de chauffeur de file voor hem vermoedelijk helemaal niet heeft gezien. Getuigen verklaarden dat hij pas op de rem ging staan nadat hij op de achterste auto in de file was gebotst.

Papa dood, mama verlamd

De inzittenden van die auto, een gezin uit Sneek, raakten zwaargewond. Het 3-jarige dochtertje en de 29-jarige moeder overleefden de crash, de 31-jarige vader stierf negen dagen later in het ziekenhuis. De moeder is door de enorme klap wel verlamd geraakt en zal de rest van haar leven in een rolstoel moeten doorbrengen.



De vrouw sprak tijdens de rechtszaak een slachtofferverklaring uit. Zij noemde het wissen van de zoekgeschiedenis op de telefoon van de chauffeur ‘de meest zinloze, nutteloze, beschamende aanleiding’ voor het ongeluk.