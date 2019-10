Truckchauffeur Essex blijft in de cel, “mogelijk Vietnamees slachtoffer verbleef in Brussel”

28 oktober 2019

15u12

Bron: Belga 1 De bestuurder van de koelwagen waarin woensdag in Engeland 39 lijken zijn ontdekt, blijft in de cel, zo meldt de politie van Essex vandaag. De Britse politie heeft intussen ook documenten naar Vietnam gestuurd voor de identificatie van enkele van de doden. Een van de mogelijke slachtoffers zou vanuit Vietnam naar Berlijn en Brussel zijn gereisd, vóór op een onbekende plaats in de koelcontainer te zijn gestapt waarin ze de dood vond. Dit heeft de krant Daily mail op gezag van familieleden geschreven.

De 25-jarige Maurice Robinson uit Noord-Ierland werd gearresteerd vlak na de ontdekking van de dode lichamen in een koelcontainer die vanuit Zeebrugge was verscheept. Hij verscheen vandaag via een videolink voor een rechtbank. Die bepaalde dat hij in de gevangenis moet blijven op beschuldiging van 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensensmokkel en hulp bij illegale immigratie, alsmede witwassen van geld. Die beschuldigingen dateren van zaterdag. Ondertussen kwamen daar volgens Sky News het verwerven en verbergen van criminele eigendom bij.

Bende

De rechtbank hoorde volgens meerdere Britse en Ierse media dat de Noord-Ier deel uitmaakt van een internationale mensensmokkelbende die grote aantallen migranten illegaal Groot-Brittannië heeft binnengebracht. Zijn betrokkenheid zou van december dateren, een groot aantal leden van de bende is nog voortvluchtig, voerde de openbare aanklager aan.



Robinson is vandaag niet gevraagd al of niet schuldig te pleiten, aldus ITV News. Dat gebeurt bij zijn volgende verschijning voor een rechtbank op 25 november. Robinson bevestigde tijdens de zitting enkel zijn naam, adres en geboortedatum. Zijn advocaat heeft geen vrijlating op borg gevraagd.

De politie probeert intussen nog steeds de slachtoffers te identificeren, aan de hand van hun gebit, vingerafdrukken, DNA, tattoos, littekens, juwelen, kleren of andere bezittingen zoals een gsm. Iedereen zou een tas, kleren en andere zaken bij zich hebben gehad, aldus SkyNews. In totaal heeft de politie meer dan 500 voorwerpen om naar te kijken. De politie ging er eerst van uit dat alle slachtoffers Chinezen waren, maar er kwamen meer en meer aanwijzingen omtrent Vietnamezen die in de koelwagen zouden hebben gezeten. De politie zal pas uitsluitsel geven na officiële identificatie.

Verbleef een van de slachtoffers in Brussel?

Volgens The Daily Mail zou een negentienjarig meisje uit Vietnam meer dan 8.000 pond hebben betaald om vanuit het Aziatische land in Groot-Brittannië te raken. Zij zou in augustus eerst naar China zijn gereisd en dan op een onbekende manier naar Berlijn, dat volgens de krant de laatste jaren meer en meer een uitvalsbasis is geworden voor Vietnamezen en andere migranten die in Groot-Brittannië een nieuw leven willen beginnen.

Eind oktober was ze in Brussel, zo bleek uit foto’s die het meisje heeft gepost. De Vietnamese zou dan volgens haar familie in de fatale koelcontainer hebben gezeten die vanuit Zeebrugge de Noordzee is overgestoken.

Bloedstalen

De dossiers van vier slachtoffers zijn inmiddels overgemaakt aan Hanoi. Bui Thanh Son, de viceminister van Buitenlandse Zaken, zegt dat Vietnam nu zal proberen om over te gaan tot de identificatie van de slachtoffers. Er werden onder meer bloedstalen genomen bij Vietnamezen die melding hadden gemaakt van vermiste familieleden. Die stalen zullen vergeleken worden met het DNA-materiaal van de slachtoffers.

Volgens het blad VnExpress zijn zeker 24 Vietnamese families betrokken. Er zijn tien mensen vermist in Ha Tinh en veertien in Nghe An, twee centraal gelegen provincies.

Nguyen Xuan Phuc, de Vietnamese eerste minister, heeft zaterdag alvast een onderzoek bevolen naar de mensensmokkel. In Nghe An werden ook vier mensen opgepakt bij een actie tegen twee mensensmokkelnetwerken. Er werd niet meegedeeld of er een verband is met het Britse onderzoek.

