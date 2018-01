Truckchauffeur doet emotionele oproep na ongeval: "Oordeel niet direct" Kristianne van Blanken

31 januari 2018

22u23

Bron: AD.nl 90 Zijn ergste nachtmerrie werd werkelijkheid toen de Nederlandse vrachtwagenchauffeur Karel Spang maandag betrokken raakte bij een ernstig verkeersongeval op de A12, ter hoogte van Zoetermeer. Hij was machteloos toen de auto van een gezin voor zijn truck belandde, maar kreeg toch veel negatieve reacties. Met een emotionele oproep probeert hij nu begrip te krijgen voor zichzelf en al zijn collega's.

Door met zijn verhaal naar buiten te treden, probeert de Nederlander zich te verdedigen tegen de kritiek die hij kreeg. "Weer een vrachtwagen betrokken", concludeerden mensen, die suggereerden dat de schuld bij de trucker ligt. Spang hoopt dat mensen een andere kijk krijgen op het vak van vrachtwagenchauffeur, en misschien voortaan meer begrip kunnen opbrengen. "En dat mensen minder snel over ons oordelen.'' 'Verkeershufters' komen volgens hem in elke categorie auto voor, niet alleen in de vrachtwagen. "Oordeel daarom niet direct, als je de ware toedracht niet kent."

Zware aanrijding op de #A12 bij #Zoetermeer https://t.co/Fv0mhAqCqP pic.twitter.com/Zvmne6DFns Redactie Regio15.nl(@ regio15) link

Chaos

Spang reed op de rechterrijstrook in de richting van Utrecht op het moment dat het maandagmiddag gruwelijk misging. "Het was al redelijk druk verkeer en in een fractie van een seconde sloeg het noodlot toe op de linkerrijstrook." Een auto met een gezin knalde op een andere auto. Auto's die in de buurt reden weken uit en klapten vervolgens op elkaar, met een flinke chaos op de weg tot gevolg.



De auto van het gezin schoot tollend voor de truck van Spang. In een poging de auto te ontwijken, stuurde hij zijn truck de vluchtstrook op. Een andere auto, die ook uitweek, kwam zo tussen zijn vrachtwagen en de vangrail terecht. "Ik remde uit alle macht en probeerde zo een tweede aanrijding te voorkomen, maar door het gewicht van de truck lukte dit niet. Ik slipte en knalde met een enorme klap achterop de auto van het gezin."



De ravage was groot en zijn ergste nachtmerrie was werkelijkheid geworden. Hij zag en hoorde kinderen in de zwaar gehavende auto zitten. Huilend, gillend en vol angst. Hun bebloede ouders zaten vast in de auto. "Een verschrikkelijke ervaring. Ik dacht dat de aarde onder mijn voeten wegzakte.'' Toch reageerde Spang direct. Hij belde het alarmnummer en wist de kinderen samen met andere betrokkenen uit de auto te bevrijden. Tot de hulpdiensten arriveerden, verleende hij eerste hulp.

Chaos en zes gewonden door zware aanrijding op A12 bij Zoetermeer - https://t.co/MuTcgluwVV pic.twitter.com/aLjEt1cYKU Postiljon Zoetermeer(@ postiljon_z) link

Mentale klap

Lichamelijk mankeerde Spang niets, maar mentaal zat hij er na het ongeluk zwaar door. "Toen de adrenaline gezakt was, kreeg ik mentaal een klap. In mijn hoofd was het een chaos en eenmaal thuis hoorde ik steeds die kinderen nog huilen en gillen.'' Ook de beelden die hij gezien had, kreeg hij niet uit zijn hoofd. "Ik heb gehuild als een klein kind. Verschrikkelijk was het.''

Daarbovenop kreeg Spang via sociale media naar eigen zeggen de meest nare opmerkingen op zich afgevuurd. "De politie bevestigde dat ik de aanrijding niet had kunnen voorkomen, maar op internet werd de schuld bij mij gelegd. Weer een vrachtwagen, denken mensen. Hoewel de schuld niet bij mij lag, voelde ik me toch schuldig. Had ik dit maar gedaan, of dat...'' Vooral zijn machteloosheid vond hij verschrikkelijk.

De vader drukte me op het hart dat mij niets verweten wordt Karel Spang

Last van schouders

De gebeurtenis had een grote impact op hem, maar ook de negatieve reacties die hij kreeg deden hem veel. Hij nam bewust even tijd om de gebeurtenis een plekje te geven. Dat hij gisteren gebeld werd door de gewonde vader van het betrokken gezin, maakte dat er een last van zijn schouders viel. "Ik kreeg de verlossende boodschap dat het gezin het er - ondanks de verwondingen - levend van af heeft gebracht. "De vader drukte me op het hart dat mij niets verweten wordt.''

Update A12 bij Zoetermeer. Afhandeling van het ongeval is in volle gang. De traumahelikopter is zojuist vertrokken. #A12 R 12.1 pic.twitter.com/ZJK3kqkUZQ RWS verkeer(@ RWS_verkeer) link