Truck met 20 ton gehaktballen glijdt van de weg in Zweden

11u17

Bron: The Local 0 Thinkstock Köttbullar, of kleine gehaktballetjes, zijn misschien wel het meest Zweeds van alle Zweedse gerechten. In Zweden is gisteravond een truck van de baan geraakt. Niks bijzonders, ware het niet dat het gevaarte twintig ton gehaktballen aan boord had.

Het ongeval gebeurde tussen Skara en Götene in het midden van Zweden. De oorzaak ligt wellicht bij een glad wegdek.

De culinaire lading moest overgeladen uit de gekantelde vrachtwagen. Deze operatie duurde de hele nacht. Er wordt nu nagegaan of de gehaktballen nog geschikt zijn voor consumptie. Er werd overigens niemand gewond bij het ongeval.

Köttbullar, of kleine gehaktballetjes, zijn misschien wel het meest Zweeds van alle Zweedse gerechten. De Zweden eten ze vaak als snack in combinatie met aardappelpuree en een schep confituur bij de borrel of als broodbeleg. De balletjes danken hun aparte smaak meestal aan de kruidenmix 'Allroundkrydda'. De gehaktballetjes zijn ook verkrijgbaar in de IKEA-warenhuizen.