Troy verloor zijn onderbeen na een gruwelijk werkongeval, nu start hij een kledinglijn voor geamputeerden IVI

17 maart 2018

09u00

Bron: KameraOne 1

Toen Troy Malone op 6 oktober 2014 aan zijn werkdag begon, had hij niet gedacht dat die dag zijn leven zou veranderen. Plots sloeg het noodlot toe: de remmen van een vrachtwagen deden het niet meer en het voertuig reed over Troys been. De Amerikaan onderging meer dan twintig operaties om zijn onderbeen te redden van een amputatie. Na de zoveelste ingreep besloot Troy dat hij verder wou met zijn leven en vertelde hij zijn dokter dat hij voor een amputatie koos. Sindsdien heeft Troy niet stilgezeten. Met veel aanmoediging van zijn vrouw heeft hij begin dit jaar zijn eigen kledinglijn voor geamputeerden opgestart. Na zijn gruwelijk werkongeval wil hij ook andere geamputeerden een hart onder de riem steken: "het leven gaat voort", zegt Troy.