Trouwstoet met meer dan 100 auto's ontketent verkeerschaos in Nederland: man scheurt met 200 per uur weg Thijmen Alleman

09 september 2018

11u00

Een colonne van huwelijksgasten heeft voor veel problemen gezorgd om en nabij het Nederlandse Bergen op Zoom. De stoet van meer dan 100 auto's negeerde massaal verkeersregels en zorgde voor veel bijna-aanrijdingen. De auto's werden gezamenlijk op de snelweg stilgezet. Daarbij werd een bestuurder aangehouden.

De meldingen stroomden gistermiddag bij de politie binnen vanaf 13.45 uur. Een grote groep auto's zorgde in de buitenwijken en het centrum van Bergen op Zoom in de Nederlandse provincie Noord-Brabant voor een verkeerschaos en gevaarlijke situaties.

Het bleek een trouwsstoet te zijn die voor de problemen zorgde. Automobilisten werden afgesneden, auto's uit de stoet remden plots zonder reden, voetgangers en fietsers konden maar net ontkomen aan een aanrijding en de auto's blokkeerden de weg.

Daarna trok de stoet de snelweg op, waar nog wat meer verkeersregels werden gebroken. Auto's werden over de vluchtstrook ingehaald en ook hier ging het onnodig en plotseling remmen door.

Stilstand

Meer dan genoeg reden voor agenten om in te grijpen. De politie nam met hun auto's plaats voor de colonne. Zij gebruikten sirenes en zwaailichten. Zo werd de snelheid van de colonne teruggebracht.

Toen de colonne weer wat meer ruimte kreeg, zag een automobilist zijn kans om weer de regels aan zijn laars te lappen. Hij besloot met zo'n 200 kilometer per uur er vandoor te schieten. De politie startte meteen een achtervolging.

Aanhouding

Rond 14.45 uur werd de hardrijder gepakt. Hij werd meteen aangehouden, zijn auto werd in beslag genomen en ook zijn rijbewijs was hij kwijt. De 25-jarige man uit Bergen op Zoom wordt verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder voor overige weggebruikers.

De man is meegenomen naar het politiebureau, waar hij tot 18.15 uur heeft vastgezeten. Na het afleggen van een verklaring is hij in vrijheid gesteld. Hij heeft wel een proces-verbaal aan zijn broek.

De auto waarin hij reed was van een verhuurbedrijf. De Officier van Justitie moet bepalen wat er met de auto gebeurt.