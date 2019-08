Trouwfeest in Kaboel wordt bloedbad: “63 doden en 182 gewonden” KG IB Daimy Van den Eede

18 augustus 2019

06u00

Bron: ANP, Belga, BBC 44 UPDATE Bij een explosie in een trouwzaal in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn gisteren minstens 63 doden en 182 gewonden gevallen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van Afghanistan bekendgemaakt. Ze bevestigt ook dat het om een terroristische aanslag gaat en dat veel slachtoffers vrouwen en kinderen zijn. De aanslag is nog niet opgeëist.

De explosie vond plaats in het feestzalencomplex Dubai City, in het westen van de stad. Op het feest waren meer dan 1.000 genodigden. De bom zou zijn afgegaan bij het podium waar muzikanten optraden. “Alle jongeren, kinderen en andere mensen die daar in de buurt waren, zijn gedood”, aldus getuige Gul Mohammad.



“Er zijn zo veel doden en gewonden’’, zei Ahmad Omid, een van de overlevenden. “Ik was bij de bruidegom in een andere kamer toen we de ontploffing hoorden. Daarna kon ik niemand meer vinden. Iedereen lag verspreid over de hal.’’



Tot nog toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Zowel de taliban als een lokale groepering van Islamitische Staat voeren in de hoofdstad bloedige aanvallen uit, maar de taliban hebben internationale persbureaus laten weten niks met de bomaanslag te maken te hebben. Het weerhoudt de Afghaanse president Ashraf Ghani er niet van om de groepering via Twitter te beschuldigen. “De taliban kunnen zichzelf niet vrijpleiten. Zij bieden een platform voor terroristen.’”

Zeventiende aanslag dit jaar

De aanslag op het trouwfeest was de zeventiende grote aanslag in de hoofdstad Kaboel sinds januari. Bij de vorige zestien werden volgens de autoriteiten minstens 113 mensen gedood en meer dan 700 gewond.

Op 7 augustus kwamen in Kaboel bij de ontploffing van een autobom gericht tegen Afghaanse veiligheidstroepen 14 mensen om het leven en vielen 145 gewonden. De slachtoffers waren grotendeels vrouwen, kinderen en andere burgers. Die aanslag werd opgeëist door de taliban.

Vredesonderhandelingen

Het geweld vindt plaats terwijl de Verenigde Staten en de taliban een akkoord proberen te sluiten dat de weg moeten openen naar vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de islamistische organisatie. Volgens Amerikaanse bronnen is zo’n akkoord nakend, maar moeten er nog enkele punten uitgeklaard worden.