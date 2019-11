Trouwe klant verbolgen na gemene opmerking van ober op rekening KVE

06 november 2019

17u37

Bron: New Zealand Herald, News.com.au 8 Een jonge moeder is niet te spreken over een weinig subtiele opmerking die ze terugvond op de rekening tijdens haar bezoek aan haar favoriete café in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. De boodschap op de kassabon was dan ook niet mis te verstaan en allerminst een compliment.

Kimberly Sze gaat met haar jonge gezin “bijna elk weekend” langs bij ‘Coffee Supreme’ in Christchurch en dit tot ieders tevredenheid. Maar afgelopen zaterdag eindigde het cafébezoek met een wrange nasmaak.

Tijdens de controle van de rekening, merkte ze niet alleen dat er te veel was aangerekend, maar ook dat er een gemene opmerking over haar dochtertje op stond. De kassabon behoorde toe aan het “gezin met het vervelende kind”. Er werd een ‘etiket’ op haar dochtertje geplakt waar Kimberly als trouwe klant niet meteen vrolijk van werd. Het gezin kreeg een kassabon inclusief belediging.

“Het tegenovergestelde van gastvrijheid”

Hét signaal voor de verbolgen moeder van twee om uit te halen op sociale media. “Hey Coffee Supreme, jullie zouden beter het personeel wat beter opleiden”, schreef ze op Facebook. “Ons beledigen en dan ook nog eens te veel aanrekenen, is echt een geweldige zet. Dit is het tegenovergestelde van gastvrijheid.”

“We komen bijna elk weekend langs en mijn dochter is vriendelijk en beleefd. Bovendien laten we de tafel altijd netjes achter. Mijn dochter heeft in jullie zaak nog nooit voor problemen gezorgd. Bovendien zeggen de obers telkens hoe schattig en lief ze is. Dus wat heeft dit dan te betekenen?”

Het gezin heeft heel wat bijval gekregen van landgenoten die ook vinden dat zoiets niet door de beugel kan.

Enkele reacties: “Ik wilde alleen maar zeggen dat het me zo spijt dat je dit moest meemaken. Dit soort gedrag is helemaal not done en wreedaardig, ik hoop dat het onmiddellijk wordt aangepakt.” Of nog: “Ik vraag me af hoe vaak deze ober een klant heeft geschoffeerd met een gemene opmerking op de kassabon?”

Volgens Kimberly heeft de zaak een aantal trouwe klanten verloren sinds het vervelende voorval.

Excuses

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het management van Coffee Supreme contact heeft opgenomen met de onthutste familie om excuses aan te bieden. Ondertussen heeft Kimberly al samengezeten met manager Tim Norris en zijn de verontschuldigingen aanvaard. De ober verantwoordelijk voor de gemene opmerking is voorlopig op non-actief gezet terwijl het incident verder wordt onderzocht. Het management zal ook eerstdaags zijn gedrag onder de loep nemen en samen met hem bespreken.

“Dit is echt beneden alle peil en het is iets dat we niet kunnen accepteren. We zullen er alles aan doen om dit recht te zetten”, vertrouwde de man toe aan de Nieuw-Zeelandse krant New Zealand Herald. Ondertussen raakte bekend dat het café ook de aangerekende som zal terugbetalen. Incident gesloten?