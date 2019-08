Trouwe hond sterft kwartier nadat baasje (25) overlijdt aan kanker PVZ

Een jonge kankerpatiënt en zijn geliefde hond zijn overleden op slechts een kwartiertje van elkaar. De 25-jarige Stuart Hutchison vocht al sinds 2011 tegen een agressieve kanker in zijn hersenen, maar verloor die strijd deze maand omringd door zijn familie. Een kwartier nadat de man het leven liet, stierf ook zijn dierbare Franse buldog die nooit van de zijde van zijn baasje week.

De jonge Stuart kreeg in 2011 voor het eerst het vreselijke verdict te horen: er was een agressieve kanker in zijn hersenen aangetroffen. Gesteund door zijn familie, vocht de Schot dapper tegen de kanker, maar hij herviel in 2014. Na een helse strijd van vallen en opstaan, kreeg de man te horen dat hij aan de beterhand was. Tot hij in 2018 opnieuw de harde boodschap kreeg dat de kanker was teruggekomen.

Stuart was eerder dat jaar gehuwd met Danielle, die hem steunde tijdens het zware proces. Ook zijn honden, waren een grote hulp voor Stuart. In totaal had het koppel drie honden, maar volgens Danielle was er toch vooral een speciale band tussen Stuart en Nero. De twee waren onafscheidelijk. Zag je Nero, dan zag je Stuart en omgekeerd, getuigt ze aan Metro.

Chemo werkt

Het koppel kreeg in maart te horen dat de chemo eindelijk succes had en dat er beterschap in zicht was. Om dat te vieren, trok het dolgelukkige paar op reis naar Spanje. Maar hun geluk was van korte duur.

Amper een maand later kreeg Stuart plots hevige pijn in zijn hand. Volgens de dokters moest hij zich geen zorgen maken, maar in juni straalde de pijn uit naar zijn hele arm. Bij een nieuwe scan bleek dat de kanker zich verspreid had over zijn hele brein en zijn botten.

Omringd door familie en honden

De man werd nog behandeld in het ziekenhuis, maar de therapieën konden niet meer baten. Daarom keerde Stuart vorige maand terug naar zijn ouderlijke huis in Schotland om vredig te sterven op de plaats waar hij was geboren.

Vier weken later overleed de jonge man omringd door zijn familie en honden. “We zorgden thuis voor hem. Het was verwacht, maar het is toch een shock en traumatiserend wanneer het uiteindelijk gebeurt", zegt de moeder geëmotioneerd aan Metro.

Vlak na het overlijden gedroeg Stuarts hond Nero zich raar, zo merkte de vader van Stuart op. Omdat de hond voordien geen gezondheidsproblemen had, bracht hij hem naar de dierenarts. Een kwartier later stierf Nero. Volgens de ouders heeft de vrouw van Stuart het erg moeilijk. “Danielle is gebroken nu ze beide is verloren, maar ze houdt zich zo sterk”, klinkt het.