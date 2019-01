Tropische storm zet 200.000 Thaise gezinnen zonder stroom, toeristische eilanden ontsnappen aan het ergste jv

05 januari 2019

07u03

Bron: AFP/DPA/ANP/RTR 7 Na de doortocht van de tropische storm Pabuk in het zuiden van Thailand, hebben zo'n 30.000 mensen beschutting gezocht in noodopvangcentra, wegens overstromingen en stroompannes. De belangrijkste toeristische eilanden bleven echter van het ergste gespaard. Het vliegverkeer naar de zuidelijke provincies in Thailand is weer hervat.

Het is de eerste keer in bijna dertig jaar dat Thailand getroffen wordt door een tropische storm buiten het moessonseizoen. Er werden windsnelheden gemeten tot 75 kilometer per uur en golven van drie à vijf meter hoog. De hevige regen veroorzaakte op sommige plaatsen overstromingen.

Intussen is de storm teruggebracht tot een depressie, terwijl die over de zee van Andaman trekt, waar het toeristische Phuket gelegen is. De populaire eilanden Koh Samui, Koh Phangan en Koh Tao, waar zich duizenden toeristen bevinden onder wie ook Belgen, ontsnapten net aan het ergste van de storm. Het ferryverkeer op de eilanden werd gisteren stilgelegd, maar hervat vandaag, net als de activiteit op drie regionale luchthavens. Bangkok Airways, dat het monopolie heeft op de luchthaven, heeft vandaag het normale schema opgestart en enkele extra vluchten ingepland. De vliegvelden van Nakhon Si Thammarat en Surat Thani zijn ook weer open.

De meeste veerboten naar de zuidelijke eilanden in Thailand zijn ook weer in bedrijf. Deze waren gisteren ook gestopt met varen, waardoor er nog veel vakantiegangers vastzaten op de eilandjes.

De materiële schade zou meevallen tot ontwortelde bomen en afgerukte daken.

Op het Thaise vasteland zitten zo'n 200.000 gezinnen zonder elektriciteit, vooral in de provincies Nakon Si Thammarat en Surat Thani.

Over het aantal slachtoffers, hebben de autoriteiten nog niets meegedeeld. Gisteren raakte bekend dat een visser om het leven was gekomen. De weerdiensten waarschuwen nog altijd voor zware regenval en mogelijke overstromingen in negen provincies.