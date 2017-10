Tropische storm Philippe raast over Cuba en zet koers naar Florida ib

03u30

Bron: Belga 0 AP Orkaan Irma gaat tekeer aan de kust van Havana, Cuba. Boven Cuba heeft zich gisterenmiddag de tropische storm Philippe gevormd, die vooral het centrum en het westen van het land teisterde met zware regenval en aanhoudende windsnelheden van 65 kilometer per uur. Dat meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC. Philippe zet nu koers richting de eilandengroep Florida Keys en het zuiden van de staat Florida.

Om 20 uur lokale tijd (02.00 uur Belgische tijd) bevond het centrum van Philippe zich op ongeveer 80 kilometer ten noorden van de hoofdstad Havana en op 120 kilometer ten zuidwesten van Key West. De tropische storm trekt noordwaarts met een snelheid van 45 kilometer per uur.

Stormwaarschuwing

Momenteel is een stormwaarschuwing van kracht in vijf Cubaanse provincies (Isla de la Juventud, Havana, Matanzas, Cienfuegos en Villa Clara) en op het noordwesten van de Bahama's. Philippe zet nu koers richting de Florida Keys en de centrale eilanden van de Bahama's. Op het vasteland zal ook het zuiden van de staat Florida het te verduren krijgen. Het NHC waarschuwt er in stedelijke gebieden voor stortvloeden door de zware regenval. Daarnaast zijn in de loop van de avond "korte tornado's" mogelijk in Zuid-Florida en op de Florida Keys.





De regio werd tijdens het orkaanseizoen al zwaar getroffen door orkaan Irma.