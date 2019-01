Tropische storm Pabuk boven Thailand eist leven, maar neemt in kracht af ADN SPS

04 januari 2019

10u18

Bron: Radio 1, Belga, ANP 64 De tropische storm Pabuk is vanmiddag met zware regenval en hevige rukwinden aan land gegaan in de provincie Nakhon Si Thammarat in het zuiden van Thailand. Dat is eerder dan verwacht. Aanvankelijk hadden de meteorologen de tropische storm voor de avond voorspeld. Een visser verdronk voor de kust toen zijn boot kapseisde. Een van de andere opvarenden is nog vermist. De storm is ondertussen in kracht afgenomen en trekt richting Surat Thani. Touroperator TUI vraagt aan zijn 105 toeristen in de getroffen regio om strikt de regels van de lokale autoriteiten op te volgen.

Eenmaal aan land waaiden bomen om en vlogen daken van de huizen, maar al snel werd de tropische storm gedegradeerd tot een tropische depressie. De autoriteiten waarschuwen nog wel voor vloedgolven.

Duizenden mensen geëvacueerd

Meer dan 6.000 mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Nakorn Si Thammarat, werden geëvacueerd, zo zegt de Thaise dienst Rampenbestrijding. In de provincie werden ook de luchthavens gesloten.



De storm zal ook de bij toeristen erg populaire regio's Phuket, Ko Samui en Krabi treffen. Alle vluchten van en naar Ko Samui zijn uit voorzorg geannuleerd. Verwacht wordt dat in de loop van de dag nog meer Thaise luchthavens dat voorbeeld zullen volgen. Ook het ferryverkeer ligt al zeker tot morgen stil.

“Belgen weg uit grootste risicogebieden”

In totaal zijn er 120 Belgische toeristen in het zuiden van Thailand. Van hen zaten er 30 op de eilanden waar het risico het grootst is, maar die zijn volgens Buitenlandse Zaken vermoedelijk allemaal naar het vasteland overgebracht door de Thaise autoriteiten.

Buitenlandse Zaken zelf waarschuwt Belgische toeristen ook al enkele dagen voor de storm via de website, en raadt hen aan om de adviezen van de Thaise overheid te volgen. Buitenlandse Zaken volgt de situatie de komende uren en dagen sowieso op via de ambassade in Bangkok. Er zijn voorlopig nog geen oproepen binnengekomen van Belgen die assistentie nodig hebben in de regio, wel al enkele telefoons van bezorgde mensen in eigen land.

Zwanger en hopen op het beste

De Vlaamse Elke Sommerijns, die zwanger is, zit vast op het eiland Ko Samui. “Het is moeilijk om in te schatten wat het gaat geven. Het is momenteel al aan het regenen en het is heel winderig”, vertelde ze vanochtend op Radio 1. “Er wordt verwacht dat de storm dit eiland zou bereiken rond 18 uur vanavond. Maar we krijgen heel weinig informatie, dus het zal afwachten zijn. We krijgen vooral de raad om in het hotel te blijven en niet ongerust te zijn.”

Elke en haar reisgezelschap kwamen gisteren op het eiland aan. “Wij wisten totaal niet wat er aan de hand was. We moesten gisteren wel een ferry vroeger nemen van Ko Pha-ngan, omdat de zee vrij woelig was en dat veiliger was. Pas toen we hier toekwamen, werd duidelijk wat de ernst van de situatie was. Dan pas was er sprake van een tropische storm. En nu kunnen we niet meer weg.”

We krijgen heel weinig informatie. Ze organiseren in de loungebar van het hotel dan wel een soort ‘tropical storm party’, met happy hour. Maar dat is niet wat we zouden willen zien

Elke vliegt normaal gezien op 7 januari terug naar Bangkok en van daaruit naar België. “Tot dan zitten we hier vast.” Dat er niet wordt gecommuniceerd, is niet aangenaam en geeft niet veel vertrouwen. “Ze organiseren in de loungebar van het hotel dan wel een soort ‘tropical storm party’, met happy hour. Maar dat is niet wat we zouden willen zien.”

Intussen zijn in de buurt restaurants en winkels gesloten en worden er zandzakjes klaargelegd. Veel meer gebeurt er volgens de Vlaamse niet. “In het oosten van het eiland zouden er mensen zijn geëvacueerd, omdat dat de plek is die het eerst zou getroffen worden. Hier zijn er niet echt schuilplaatsen voorzien. We weten van niets. We zijn wel van kamer veranderd en zitten nu iets verder van de zee en wat hoger. Dus we hopen dat we veilig zijn.”

“Er gaat helemaal niets meer overeind staan”

Vlaming Sven Geens, die woont en werkt op Ko Samui, liet vanochtend aan Radio 1 weten dat de wind serieus was komen opzetten op het eiland. “We zien ondertussen al golven tot drie meter hoog”, zegt hij. Een ambtenaar van de lokale overheid van het eiland heeft er geen goed oog in. “Er gaat helemaal niets meer overeind staan.”

Lorraine Groeneveld (28) en Cyriel Prins (38) uit het Nederlandse Scheveningen geraakten nog op tijd weg uit de getroffen regio. Zij vluchtten met de laatste boot van het bedreigde eilandje Koh Tao. Het koppel komt in Chumphon op het Thaise vasteland weer op adem. “We hebben helse uren beleefd op de boot”, vertellen ze aan het AD. “Het was een catamaran en die was best klein voor het vervoer van mensen op zee. De boot slingerde zo erg heen en weer dat veel van de passagiers zeeziek werden en moesten overgeven. Iedereen bleef wel redelijk kalm, maar mensen gilden vaak vanwege de enorme golfslag.”

Voorbereid

Volgens de Thaise rampenbestrijdingsdienst is nog geen sprake van een crisissituatie. “Er is geen paniek onder de toeristen. Maar als er iets gebeurt, zijn we goed voorbereid”, klinkt het bij het hoofd van de civiele bescherming van Phuket. Op Koh Racha, een klein eiland in de omgeving van Phuket, werden uit voorzorg al meer dan honderd toeristen per boot geëvacueerd.

De meteorologische dienst waarschuwde ervoor dat Pabuk net zo destructief zou kunnen worden als de tropische storm Harriet, waarbij in 1962 bijna duizend mensen om het leven kwamen. Tot zaterdag worden harde wind, overvloedige regenval, golven van 5 tot 7 meter en vloedgolven verwacht voor het grootste deel van het zuiden.