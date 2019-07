Tropische storm Barry stevent af op Louisiana: windsnelheden van zeker 119 km/u SVM

12 juli 2019

23u04

Bron: Belga 1 De Amerikaanse staat Louisiana maakt zich op voor komst van de tropische storm Barry. Morgen komt die waarschijnlijk aan land als orkaan in de lichtste categorie 1. Er zijn nog geen mensen geëvacueerd, maar de bevolking is ruimschoots gewaarschuwd. Mensen kregen de raad om voedsel in te slaan en een schuilplaats te zoeken.

De storm komt naar verwachting in het midden van de staat, ten westen van de stad New Orleans, aan land met windsnelheden van zeker 119 kilometer per uur. De storm gaat gepaard met hevige regenval. Ook de afgelopen dagen was er al veel regen in het gebied als voorbode van de storm.

President Donald Trump riep de noodtoestand voor de staat uit, zodat onder andere hulpfondsen aangesproken kunnen worden. De olieproductie in een deel van de Golf van Mexico is gehalveerd omdat olieplatforms geëvacueerd werden. Een concert van de Rolling Stones, dat zondag in New Orleans zou plaatsvinden, is afgelast.

In augustus 2005 trof Katrina -een orkaan van categorie 5- de stad New Orleans. Dijken braken onder het gewicht van het water. Tachtig procent van de stad raakte overstroomd. Er vielen in totaal meer dan 1.800 doden.