Tropische storm Barry stevent af op Louisiana: Trump roept noodtoestand uit kg

12 juli 2019

13u46

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de tropische storm Barry, die op weg is naar de kust van Louisiana. New Orleans maakt zich daar op voor hevige stortregens.

De storm zou zich vanavond of morgenochtend ontwikkelen tot een orkaan, net voor het centrum ervan de kust bereikt, zegt het Nationaal Orkaancentrum (NHC). Ze heeft al zware overstromingen veroorzaakt in New Orleans, de stad die erg blootstaat aan het noodweer. De herinnering aan de krachtige orgaan Katrina in 2005 ligt daar ook nog vers in het geheugen.



Donald Trump kondigde gisterenavond de noodtoestand af. Daardoor kunnen de federale agentschappen bijstand verlenen, zoals de gouverneur van de staat, John Bel Edwards, had gevraagd.



"Dank aan president Trump om snel te antwoorden op mijn verzoek... We appreciëren de steun van het Witte Huis en onze federale partners zodat we onze strijd tegen de overstromingen kunnen voortzetten", tweette de gouverneur. Edwards had eerder al op zijn niveau de noodtoestand afgekondigd. Hij beval evacuaties in verschillende delen van de zuidelijke staat.



In augustus 2005 trof de krachtige orkaan Katrina, van categorie 5, de stad New Orleans. Dijken braken onder het gewicht van het water. Tachtig procent van de stad raakte overstroomd. Er vielen in totaal meer dan 1.800 doden.