Tropische ‘horrorteek’ overwintert nabij Duits-Nederlandse grens, maar geen reden voor paniek LL - MVDB

14 juni 2019

12u58

Bron: AD - Het Nieuwsblad 4 In Duitsland, dicht bij de grens met Nederlands Limburg, zijn zes tropische hyalomma-teken gevonden. Ze zijn een stuk groter dan gewone teken en kunnen gevaarlijke aandoeningen zoals de spierziekte van Lyme overbrengen. Toch is er nog geen reden voor paniek, aldus het Nederlandse onderzoeksinstituut RIVM.

De 'horrorteken’ komen al langer voor in Zuid-Europese landen en ook in Duitsland werd het beestje eerder al aangetroffen. De tropische teek komt oorspronkelijk uit Afrika en Azië. Normaal gesproken wordt die meegenomen door trekvogels.

De zes tropische teken zijn gevonden op paardenboerderijen rond Geldern (20 kilometer van de stad Venlo of circa 80 kilometer ten noordoosten van Maaseik) en en de noordwestelijke deelstaat Nedersaksen. Het baart de onderzoekers van de Universiteit Hohenheim zorgen omdat de gevonden teken waarschijnlijk de winter hebben overleefd. "Deze exemplaren zijn redelijk vroeg in het seizoen opgedoken. Als je kijkt naar hun grootte en hun ontwikkelingscyclus berekent, waren ze al in Duitsland toen er nog geen trekvogels waren”, melden onderzoekers aan de Duitse omroep WDR.

Volgens het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de vondst geen reden voor paniek. Trekvogels nemen de hyalomma-teken ook wel eens mee naar Nederland. Overwinterende teken zijn bij onze noorderburen nog niet aangetroffen. “Het was vorig jaar een hete zomer, in Duitsland nog meer dan hier. Dat is waarschijnlijk de reden dat ze hebben kunnen overleven. Maar de zes gevonden beestjes dragen geen tropische virussen met zich mee, zoals het Krim-Congovirus. En sowieso is de kans op besmetting voor een mens zeer klein”, verklaart Harald Wychgel van het RIVM aan onze colllega’s van het AD.



Het verspreidingsgebied zou langzaamaan misschien kunnen uitbreiden, vanwege een steeds warmer wordend klimaat. Maar daar is op dit moment nog geen sprake van, benadrukt Wychgel. Wel wordt scherp in de gaten gehouden of tropische insecten in Nederland verblijven en er zich vestigen.

Wat kan je tegen de teken doen? Wie kippen houdt, kan op beide oren slapen. “Die pikken de teken wel uit je tuin”, verklaarde apotheker Arnoud Albersbergh aan Het Nieuwsblad. Ook raadt hij aan het gazon kort te houden.