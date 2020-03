Troosteloze beelden uit Bergamo: kerken gevuld met doodskisten Lieze Vermeylen

27 maart 2020

14u08 0 Door gebrek aan plaats worden de kisten gestockeerd in de lokale kerken. De crematoria kunnen het groeiende aantal aanvragen niet meer aan.

Er werden al 80 locaties ter beschikking gesteld voor de vele kisten. Familie kan ook geen afscheid komen nemen, want uitvaartceremonies gaan niet meer door. Om alle kisten te vervoeren, wordt zelfs het leger ingezet. In de regio van Bergamo alleen al sterven zo’n 313 mensen per week. In heel Italië staat de totale dodentol nu op 8.215. Er werden al meer dan 80.500 besmettingen vastgesteld in het land.

