Trolls-pop uit Amerikaanse winkels gehaald na commotie over giechelknop ter hoogte van liesstreek mvdb

07 augustus 2020

10u06

Bron: CNN - The Providence Journal 8 Speelgoedproducent Hasbro haalt een pop uit de handel na een petitie die door meer dan 150.000 Amerikanen is ondertekend. Volgens de initiatiefnemers bevordert Hasbro kindermisbruik door een drukknop op de pop ‘prinses Poppy’ uit de Trolls-reeks. De knop is gevestigd ter hoogte van de liesstreek van de pop. Wie erop drukt, hoort de Trolls-pop giechelen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het model in kwestie is de ‘Dreamworks Trolls World Tour Giggle and Sing Poppy’. Deze heeft een knop ter hoogte van haar buik. Als een kind deze indrukt hoort hij liedjes en zinnetjes als ‘how about a hug’ (‘geef me een knuffel’). De initiatiefnemers van de petitie hebben hier geen problemen mee.

Het is een tweede, minder zichtbare knop onder de jurk van prinses Poppy, die veel ouders doet steigeren. Zoals te zien is in een twitter-video maakt de pop na induwen giechelgeluiden. “Hijggeluiden”, zegt de vrouw in de video. “Dit is niet oké. Dit speelgoed moet uit de winkels gehaald”. De moeder verklaart eveneens dat de knop niet wordt vermeld op de verpakking.

“Wat moeten onze onschuldige, makkelijk beïnvloedbare kinderen wel niet denken van zoiets? Dat het leuk is als iemand je schaamstreek aanraakt? Dat er niet mis is met pedofilie en kindermisbruik?”, luidt het in de petitie.

“De knop heeft als functie geluiden te activeren als de pop in zithouding wordt geplaatst. De sensor daar plaatsen kan als ongepast worden ervaren, dat erkennen we”, reageerde Hasbro-woordvoerster Julie Duffy in de krant The Providence Journal. “Dit was niet onze intentie. Wie de pop kocht, kan contact opnemen met onze klantendienst. Wij bezorgen een vervangend exemplaar. We zijn bezig de pop uit het assortiment in speelgoedwinkels en supermarkten te halen.”