Trollen verspreiden valse info over schietpartij bij YouTube: deze berichten kloppen niet

04 april 2018

Over de schietpartij in het hoofdkwartier van internetgigant YouTube circuleert een hoop valse informatie, vooral over de vermeende dader maar ook over de slachtoffers. De Twitteraccount van een werknemers werd blijkbaar zelfs gehackt om onzin te verspreiden. Een overzicht.

1. Daar is Sam Hyde weer.

Tijdens grote nieuwsgebeurtenissen diepen internettrollen vaak afbeeldingen van comedian en acteur Sam Hyde op als mogelijke dader.

Here comes the liberal fake news. Falsely spreading disinformation and claiming that the #YouTubeShooter is a white supremacist. #SamHyde is not real.

#Youtube shooter identified as famous YouTuber #SamHyde. He is believed to be armed and dangerous.

Hij was zogezegd ook al verantwoordelijk voor de schietpartij in Florida en een hoop andere.

Pol can confirm the shooting suspect at Florida High School is none other than Sam Hyde. #SamHyde

2. Hetzelfde geldt voor de Duitse YouTuber DragonLord, die keer op keer wordt opgevoerd als dader van schietpartijen.

Nee, deze kerel kondigde geen schietpartij aan in een livestream. De account waarmee deze tweet werd verstuurd, is inmiddels offline.

3. Ook YouTuber Dugan Ashley is niet de schutter.

4. "De dader is een vrouw met een hoofddoek."

Inmiddels is duidelijk dat het gaat om vrouwelijke schutter. Maar dat is alvast niet deze YouTubester. Over een eventuele hoofddoek is geen enkele officiële info bekend.

5. Of ze nu een hoofddoek droeg of niet, de schutter was niet Hillary Clinton.

6. Deze jongeman is geen slachtoffer.

Althans niet van deze schietpartij. Wel van onnozelaars die zijn foto keer op keer bovenhalen als 'slachtoffer', 'verloren kind' of in dit geval de dader.

7. Account van werknemer werd gehackt.

YouTube-werknemer Vadim Lavrusik was een van de eersten die tweetten over het incident. Daarna werd zijn account blijkbaar gehackt door iemand die er onzin op begon te verkopen. Onder meer 'Mijn naam is echt zo gay' werd verstuurd.

8. Ook deze vrouw was het niet.

Daar is Sam Hyde opnieuw....

9. En dit is gewoon zelf een trol.

10. Deze feministe wordt al jaren lastiggevallen.

Dit is Anita Sarkeesian, de Canadees-Amerikaanse oprichtster van de site Feminist Frequency. Ze heeft heel wat toespraken gehouden rond misogynie en kwam vooral in de media met discussies rond online lastigvallen en misogynie in videogames.

11. Deze 'schutter' is wéér Sam Hyde.

12. Valse info verspreiden is gemakkelijker dan fotoshoppen.

13. Geen schutter, wel 'pistachio girl'.

Deze Emily Youcis verkocht snacks in het stadion van baseballteam Philadelphia Phillies tot ze eind 2016 werd ontslagen. Ze bleek namelijk het blanke ras superieur te vinden en had te kennen gegeven dat zwarten volgens haar uit Amerika zouden moeten vertrekken.

14. Dit bloemenmeisje is geen slachtoffer.

Gewoon weer een YouTuber.

15. "Ik ben het ook niet."

Ook YouTuber Matt Jarbo zag zijn naam opduiken.

Sigh. Here we go.



Obviously I'm not the shooter. #youtubeshooting

16. Wel een geweer, niet de schutter.

Het gaat om de Canadese extreemrechtse politieke activiste Lauren Southern.

17. Gevaarlijk, maar niet de schutter.

Ayla Stewart is Amerikaans, mormoons en racistisch. Maar ze was niet betrokken bij het incident in San Bruno.