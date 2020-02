Troepen van Syrisch bewind rukken verder op in Idlib ondanks Turkse waarschuwing KVE

05 februari 2020

13u50

Bron: Belga 2 De troepen van het Syrische bewind, die door Rusland ondersteund worden, hebben woensdag in de regio Idlib terrein gewonnen op de jihadisten en de rebellen, zo heeft het Syrische Observatorium voor Mensenrechten gemeld. Het offensief drijft de spanningen met Turkije op.

Het bewind van Bashar al-Assad lanceerde in december 2019 een operatie in de provincie Idlib en omstreken, in het noordwesten van het land. Met luchtaanvallen en artillerievuur heroverden de troepen tientallen dorpen en gemeenten, waarbij ze volgens de Verenigde Naties een half miljoen mensen op de vlucht dreven.

De voorbije 24 uur namen de troepen met de steun van de Russische luchtmacht meer dan twintig dorpen en gemeenten in het zuiden van de provincie Idlib in, zegt SOHR (Syrian Observatory for Human Rights). De regeringstroepen staan nu op minder dan een kilometer van de strategische stad Saraqib, die na weken van bombardementen leeggelopen is volgens de ngo. Ze omsingelen bijna de hele stad. Het Syrische officiële persbureau Sana bevestigde de voortgang van de regeringstroepen.

De troepen gaven hun tegenstanders een "laatste kans" om de wapens neer te leggen, zei een hoge Syrische legerofficier dinsdagavond. Ruim de helft van de provincie Idlib en sommige zones in de naburige streken Aleppo, Hama en Latakia zijn in handen van jihadisten van Hayat Tahrir al-Sham, een vroegere tak van al-Qaida. Ook zijn er rebellengroepen aanwezig.

Erdogan sommeert Syrisch bewind zich terug te trekken

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft het bewind van Bashar al-Assad woensdag aangemaand de Syrische troepen weg te trekken van de observatieposten die Ankara in het noordwesten van Syrië opgetrokken heeft. Hij dreigde ermee geweld te gebruiken als dit niet zou gebeuren.

“Twee van onze twaalf observatieposten bevinden zich achter de linies van het bewind. We hopen dat het bewind zich voor eind februari terugtrekt tot voorbij onze observatieposten. Als het bewind zich niet terugtrekt, zal Turkije zich daar noodgedwongen mee moeten bezighouden”, verklaarde Erdogan in een toespraak in Ankara.

Het Turkse staatshoofd maakte deze boodschap dinsdag in een telefonisch onderhoud met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over. Rusland geeft militaire ondersteuning aan het Syrische bewind.

De verklaringen komen na ongezien geweld tussen het Turkse leger en troepen van het Syrische bewind in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië, waarbij meer dan twintig doden vielen. Zondagnacht vielen acht doden aan Turkse zijde door artillerievuur van het Syrische bewind. Ankara antwoordde met een bombardement op Syrische stellingen, waarbij minstens dertien mensen werden gedood.