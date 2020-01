Troepen van Haftar vallen internationale luchthaven van Libische hoofdstad Tripoli aan na staakt-het-vuren YV

22 januari 2020

16u41

Bron: Belga, AFP 1 Troepen van de Libische generaal Khalifa Haftar hebben volgens de regering de internationale en enige functionerende luchthaven in de Libische hoofdstad, Tripoli aangevallen. De luchthaven is pas negen dagen opnieuw open na een staakt-het-vuren.

Volgens militair woordvoerder Mohammed Gnunu zijn op de luchthaven Mitiga zes raketten ingeslagen. Slachtoffers of schade zijn er niet. Maar de luchthaven is tijdelijk gesloten. Alle vluchten dienden uit te wijken naar Misrata, 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad. Gnunu sprak van een “eclatante bedreiging voor de luchtvaart."

De troepen van Haftar, het zelf benoemde Libisch Nationaal Leger, die in april een offensief op Tripoli hebben geopend, hebben nog niet gereageerd op de aanval op de luchthaven. De wapenstilstand ging op 12 januari in. Beide partijen hebben elkaar sindsdien meermaals van schendingen beschuldigd.

Libië-top in Berlijn

Afgelopen zondag kwamen wereldleiders nog samen in Berlijn om het geweld in Libië te bespreken. Daar kwamen ze tot een slotakkoord met 54 punten. Ze roepen onder meer alle partijen in Libië op om het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechten te respecteren om burgers en infrastructuren zoals luchthavens te beschermen. De Britse premier Boris Johnson zei ook dat het Verenigd Koninkrijk eraan denkt om experts te sturen die over het staakt-het-vuren moeten waken.