Tripje naar WK Rusland loopt verkeerd af voor verkrachter Victor Schildkamp

07 augustus 2018

17u42

Bron: AD.nl 1 Een tripje naar het WK voetbal is voor een 30-jarige man uit Marokko totaal anders afgelopen dan hij dacht. De man stond internationaal gesignaleerd vanwege twee verkrachtingszaken in Amsterdam en werd tijdens zijn tussenstop in Frankrijk gepakt. Dna-onderzoek heeft nu uitgewezen dat hij inderdaad de verkrachter lijkt te zijn.

De Marokkaan werd in juli opgepakt op een Franse luchthaven. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Nederland en zit vast. De man wordt ervan verdacht in augustus 2012 een vrouw te hebben verkracht in het Sloterpark. Hij wordt er eveneens van verdacht in 2014 in het Vondelpark opnieuw een vrouw te hebben verkracht. Uit aangetroffen sporen kon toen een dna-profiel worden samengesteld.

Bezoekjes

Bij de zoektocht naar de dader vonden zedenrechercheurs aanknopingspunten op sociale media. Die leidden weer naar sporen in het buitenland. Het gaat om een man met Marokkaans paspoort die niet in Nederland woont. Hij zou tijdens bezoekjes aan Nederland hebben toegeslagen.

Daarna werd een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Toen de verdachte naar Rusland wilde vliegen om het WK te bezoeken, maakte hij een tussenstop op een Franse luchthaven. Daar werd hij geklist. Onderzoek van het NFI wijst nu uit dat zijn dna overeenkomt met sporen van de verkrachtingen.