Triomfantelijk Witte Huis: altijd al gezegd dat Trump onschuldig is, Democraten: Trump blijft “gevaar” RL

06 februari 2020

03u54

Bron: ANP, Belga 0 Het Amerikaanse Witte Huis heeft de vrijspraak van president Donald Trump verwelkomd. "Zoals we al heel de tijd hebben gezegd, is hij niet schuldig", reageerde woordvoerster Stephanie Grisham na de stemming in de Senaat, waarbij een meerderheid tegen de twee aanklachten tegen de president stemde.

In een verklaring veroordeelt Grisham opnieuw het afzettingsproces. "Vandaag eindigde de valse afzettingspoging van de Democraten in het volledige gelijk en vrijspraak van president Donald J. Trump", schrijft ze. Volgens haar was het proces, dat ze een "heksenjacht" noemt, "gebaseerd op een serie leugens".

Trump zelf heeft aangekondigd donderdag om 18.00 uur Belgische tijd een verklaring te geven. Een van de mensen die Trump uit zijn ambt wilden zetten, is de Democrate Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij vindt dat de Republikeinse senatoren met hun besluit tot vrijspraak "wetteloosheid genormaliseerd" hebben.

“Een gevaar”

“De president en de Republikeinen in de Senaat hebben het niet respecteren van de wet gebagatelliseerd”, stelt Pelosi in een een mededeling, waarin ze Trump en de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, schurken noemt. Trump blijft volgens haar “een gevaar” omdat hij erop staat dat “hij boven de wet staat en dat hij een verkiezing kan vervalsen als hij dat wil”.

Volgens de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, heeft de vrijspraak van Trump geen enkele waarde omdat het proces niet eerlijk is verlopen. Dat zei hij op een persconferentie na de zitting in de Senaat.

“Kolossale fout”

McConnell stelt dan weer dat de Democraten “een kolossale fout begingen” door de impeachmentprocedure tegen de president op te starten. “Op dit moment zijn zij de verliezers,” en zitten de Republikeinen negen maanden voor de presidentsverkiezingen in een bevoordeelde positie.