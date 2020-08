Triest wereldrecord: India registreert maar liefst 78.761 nieuwe coronagevallen in 24 uur KVDS

31 augustus 2020

08u38

Bron: Belga, Reuters 0 India heeft zondag gemeld dat het 78.761 nieuwe gevallen van het coronavirus had opgetekend in 24 uur. Dat is een wereldrecord. Wereldwijd zijn nu al ruim 25 miljoen gevallen van het nieuwe coronavirus geregistreerd, zo blijkt uit een telling van het Franse persbureau AFP.

In totaal zijn er wereldwijd ten minste 25.029.250 gevallen gemeld, waaronder 842.915 sterfgevallen. Bijna vier van de tien gevallen bevinden zich in de Verenigde Staten en Brazilië. Dat zijn de twee zwaarst getroffen landen, met respectievelijk 5.960.652 gevallen (182.760 doden) en 3.846.153 gevallen (120.262 doden).

Stabiliseren

Het tempo van de pandemie lijkt wereldwijd wel te stabiliseren, met een extra 1 miljoen ontdekte gevallen ongeveer elke vier dagen sinds half juli.





Na als eerste getroffen te zijn door de pandemie, is Azië opnieuw de regio met de meeste nieuwe gevallen in de afgelopen zeven dagen (570.819). Meer dan 8 van de 10 nieuwe gevallen zijn in India gesitueerd. Daarna volgen Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied (552.238), Canada en de Verenigde Staten (296.503), Europa (221.670), het Midden-Oosten (80.966), Afrika (59.688) en Oceanië (1.670).

