Triest record: VS registreren 865 coronadoden op een dag IB

01 april 2020

07u11

Bron: ANP 0 In de Verenigde Staten is dinsdag het hoogste aantal doden door het coronavirus op een dag in dat land gevallen. De Johns Hopkins Universiteit meldt dat er dinsdag 865 mensen zijn overleden aan het virus. In totaal zijn er al meer dan 4.000 doden gevallen in de VS.



De VS zijn een van de zwaarst getroffen landen door het virus. Het land heeft het hoogste aantal geregistreerde besmettingen, zeker 188.000. Alleen in Italië en Spanje zijn meer mensen aan het virus overleden.



De stad New York is het epicentrum van de uitbraak in de VS. Daar zijn al meer dan duizend mensen omgekomen.



Dinsdagavond (lokale tijd) hield president Donald Trump een lange persconferentie, samen met twee artsen en vicepresident Mike Pence. Daarin zei de president dat mensen nog zeker dertig dagen afstand van elkaar moeten houden. Ook werd de oproep gedaan om niet meer in groepen met meer dan tien mensen bij elkaar te komen. Volgens Trump komen er nog twee “zeer, zeer pijnlijke weken aan”.