Triest record: dit jaar al ruim 23.000 moorden in Mexico

Bron: Reuters, ANP

Mexico beleeft een recordjaar wat betreft het aantal moorden. De afgelopen elf maanden telden de autoriteiten 23.101 doden door geweld. Dat was al meer dan in het oude recordjaar 2011 toen in het hele jaar 22.409 slachtoffers werden geteld.