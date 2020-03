Triest: auto's van medewerkers Tilburgs ziekenhuis leeggeroofd na lange dag hard werken Hein Eikenaar

25 maart 2020

22u22

Bron: AD.nl 9 Verschillende medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in het Nederlandse Tilburg, vlak bij de Belgische grens, werden gisteren geconfronteerd met auto-inbraken. Na een lange dag hard werken zagen ze dat hun auto’s op de personeelsparkeerplaats waren opengebroken en leeggeroofd.

“Het ziekenhuis heeft de afgelopen dagen veel hartverwarmende steunbetuigingen ontvangen in de strijd tegen het coronavirus”, zegt een woordvoerster.

“Aan alle kanten werd hulp aangeboden. Dan is het extra wrang dat sommige mensen geen boodschap hebben aan het goede werk dat de vele zorgverleners verrichten. En dat dit tuig niet met hun handen van andermans bezittingen af kan blijven.” Het ziekenhuis doet aangifte van de auto-inbraken. De vernielingen zijn op camerabeelden vastgelegd en die worden aan de politie overhandigd.

Eerder werd er ook in ons land al ingebroken in auto’s van zorgverleners, in Marke. Wellicht gingen de daders op zoek naar mondmaskers en handgels om zich te beschermen tegen het coronavirus.