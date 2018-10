Trick or treat? Jongetje (5) belandt met overdosis op spoed na eten van Halloweensnoep HA

Een 5-jarig jongetje uit Ohio is zondag met een overdosis m ethamfetamine in het ziekenhuis beland. Het kind kreeg de erg verslavende harddrug mogelijk binnen na het eten van Halloweensnoep, melden Amerikaanse media.

Braylen Carwell trok zondag in het plaatsje Galion van deur tot deur naar aanleiding van Hallowoon. Terug thuis liep het mis en begon de kleuter hevig te schokken. “De linkerkant van zijn gezicht hing naar beneden. Hij viel op de grond en kon zijn linkerarm niet meer te bewegen”, zegt zijn moeder Julia Pence aan ABC. “Braylen wist ook niet meer waar hij was. Hij was volledig weg van de wereld.”



De ouders haastten zich met hun zoon naar het ziekenhuis, waar artsen via een urinetest ontdekten dat Braylon een overdosis methamfetamine in zijn lichaam had. Het is nog onduidelijk hoe de kleuter de drug binnenkreeg. Volgens zijn vader had Braylon slechts een paar snoepjes gegeten. De lokale politie is een onderzoek gestart en heeft het snoep naar een labo gestuurd. Ze roept ouders in Galion op waakzaam te zijn. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd.