Tressa beviel op haar twaalfde na te zijn verkracht door haar broer, 11 jaar later is ze opnieuw moeder

26 februari 2018

Tressa Middleton beviel op 12-jarige leeftijd na te zijn verkracht door haar eigen broer. Elf jaar na de bevalling is ze vorig jaar opnieuw moeder geworden. Het babymeisje dat destijds in 2006 ter wereld kwam, werd afgestaan voor adoptie. De Schotse zegt nog elke dag aan haar te denken.

Tressa en haar vriend Darren verwelkomden in oktober hun dochter Arihanna na een bevalling die meer dan 24 uur duurde. Haar babygeluk is niet compleet, verklaart ze in een interview met de zondagskrant Sunday Mail.

Wat er van het kindje is geworden dat ze destijds afstond voor adoptie, is nog steeds de eerste gedachte die door haar hoofd spookt wanneer ze 's ochtends ontwaakt. "Arihanna zal wellicht nooit haar grote zus kennen, het doet mijn hart breken", verklaart ze. In haar woning bewaart Tressa nog steeds een haarlokje en babykleertjes van het kindje. Ze wil wat gebeurd is, zeker niet geheimhouden voor Arihanna. Ze wil koste wat kost haar baby een normale jeugd schenken, iets wat Tressa nooit heeft gehad.

Tressa's moeder kampte met een drugs- en alcoholverslaving. Op haar zevende werd Tressa voor het eerst slachtoffer van jarenlang seksueel misbruik door haar oudere broer. Ze raakte van hem zwanger en beviel op haar twaalfde. Het maakte van haar wellicht de allerjongste moeder van het Verenigd Koninkrijk. Ze hield twee jaar lang angstvallig de naam van de vader geheim. Ze was te beschaamd en vertelde dat de zwangerschap het resultaat was van een dronken nachtje uit met een andere tiener uit de buurt. Pas op haar veertiende vond ze de moed om de hulp in te roepen van een maatschappelijk werkster. Het leidde in 2009 tot een politie-onderzoek en arrestatie van haar broer. DNA leverde het onweerlegbare bewijs dat hij de vader van het kindje was.

Het meisje was toen al afgestaan voor adoptie. Tressa zag haar voor het laatst toen het drie jaar oud was. De Schotse besefte niet dat dit de laatste ontmoeting was. Het contact met het adoptiegezin verwaterde. Tressa mocht nog enkel brieven sturen. Ze belandde in een depressie en raakte verslaafd aan drugs en alcohol. Het dieptepunt van haar verslaving bereikte ze in 2011, toen ze dagelijks tot 400 pond uitgaf aan heroïne. Met de steun van een hulpverlener slaagde ze er in om van de harddrug af te kicken. Haar onmoeting met Darren, die ook met een drugsprobleem kampte, en de daaropvolgende relatie zorgde voor een nieuwe start. Hun kinderwens spatte uit elkaar door een miskraam in 2012. Amper drie dagen later overleed Tressa's moeder op 41-jarige leeftijd. Het zorgde voor enkele donkere jaren. Pas vorig jaar vond Tressa de tijd rijp om opnieuw aan gezinsuitbreiding te doen.

Het meisje dat ze in 2006 ter wereld zette, is nu elf jaar oud. De tiener is er zich van bewust dat ze geadopteerd is, denkt Tressa. Ze stuurt haar nog elk jaar kerstcadeautjes, maar het is al bijna drie jaar geleden dat ze nog een brief van de adoptiefamilie ontving. Wanneer de tiener oud genoeg is, hoopt Tressa haar zelf alles uit te leggen over het seksuele misbruik door haar broer. Ze zag hem voor het laatst op de begrafenis van hun moeder en wil geen contact meer met hem.

Zij en Darren worden opgevolgd door hulpverleners en moeten geregeld drugstests ondergaan om te controleren of ze niet hervallen in hun verslaving. Pas als Arihanna oud genoeg is voor school, overweegt ze opnieuw zwanger te worden. "Als ik 12-jarige meisjes op straat kruis, kan ik amper geloven dat ik op die leeftijd al moeder was. Ik ben vastbesloten om Arihanna een normale jeugd te geven, zodat ze later naar de universiteit kan en een diploma kan behalen", besluit ze.