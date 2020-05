Trekkers levend teruggevonden nadat ze 18 dagen geleden verdwenen in wildernis KVDS

27 mei 2020

11u12

Bron: NZHerald, Stuff 1 Twee twintigers die begin deze maand op trektocht gingen in het op één na grootste nationale park van Nieuw-Zeeland, zijn 18 dagen na hun verdwijning levend en “in relatief goede gezondheid” teruggevonden. Jessica O’Connor (23) en Dion Reynolds (23) waren op zaterdag 9 mei vertrokken voor een trip van ongeveer een week. Maar daarna hoorde niemand nog iets van ze.



Jessica en Dion woonden en werkten nochtans in de buurt van het park en hadden ervaring als trekker. Jessica was kajakinstructeur en Dion werkte als chef-kok in een restaurant.

Kamperen

Heather Simpson was een van de laatsten die de twee nog zag toen ze begonnen aan hun tocht in het Kahurangi National Park, niet ver van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Het park is 4.520 vierkante kilometer groot, ongeveer twee keer de oppervlakte van Limburg.





Simpson was met enkele vrienden aan het kamperen, toen de twee hen passeerden op weg naar de Anatori-rivier. “Ik vroeg hen waar ze naartoe gingen en hoe lang ze zouden wegblijven”, vertelt ze aan het nieuwsmagazine Stuff. “Ze vertelden me dat ze naar de rivier aan het stappen waren en dat ze voor vier tot zes dagen voedsel bij zich hadden, maar dat ze van plan waren om dat te rantsoeneren. Zo zouden ze er langer mee kunnen doen.”

Volgens Simpson waren de twee “opgewekt” en leken ze enthousiast om er samen op uit te trekken. “Ze waren allebei jong, hadden een goede conditie en waren ervaren. Ze hadden ook een degelijke uitrusting mee”, aldus de vrouw nog.

De twee daagden een week later echter niet op. Het weekend ging voorbij en toen er op dinsdag 19 mei nog altijd geen teken van leven was, werd een grote reddingsactie opgezet waaraan de politie, het leger, trackingexperts, drie hondenteams, drones en een heleboel vrijwilligers deelnamen.

Rook

Nog een week later – 18 dagen nadat ze voor het laatst gezien waren – werden ze plots gespot door een reddingshelikopter. Woensdag net na de middag (3 uur ’s morgens Belgische tijd) zagen de reddingswerkers rook opstijgen en twee mensen die naar hen zwaaiden. Het bleken de vermiste avonturiers te zijn. Ze bevonden zich op erg ruw terrein en werden met de helikopter opgepikt.

Volgens de politie zouden ze honderduit verteld hebben, iets wat de reddingswerkers niet hadden verwacht omdat ze zo lang zonder voedsel hadden gezeten. Ze merkten wel op dat de twee erg goed trekkersmateriaal bij zich hadden. Daar hebben ze vermoedelijk hun leven aan te danken.

Jessica en Dion werden overgebracht naar een ziekenhuis en bleken lichtgewond te zijn. Jessica had haar rug bezeerd bij een val en Dion bleek een verzwikte enkel te hebben. Ze konden wel zelf nog de spoedafdeling binnenwandelen. De families van de trekkers hebben al gezegd dat ze “dolblij” zijn dat ze teruggevonden zijn. Ze bedankten ook de politie en reddingsdiensten.

Overleven

De ouders van Jessica waren door emotie overmand toen ze hun dochter voor het eerst weer aan de telefoon kregen. “Ze was erg onder de indruk, maar erg blij dat ze veilig was”, klinkt het. Ook de zus van Dion kon al kort even bellen, maar weet nog niet hoe de twee erin slaagden om te overleven.

Het is niet de eerste keer dat een reddingsactie in het park na een hele tijd zoeken goed afloopt. In 1980 was een 21-jarige trekker 30 dagen vermist in de wildernis. Peter Le Fleming was gewond geraakt bij het wandelen en bleek op sterven na dood toen hij eindelijk gevonden werd. Hij had zelfs niet meer de kracht gevonden om naar een stroom water te kruipen twee meter naast zich.

Het was de allerlaatste keer dat de helikopter van de politie uitvloog tijdens de zoekactie, dat de jongeman gevonden werd. Reddingswerkers dachten eerst dat ze een lijk zagen liggen op een grote steen, maar het bleek Le Fleming. Zijn tenen waren zwart en gezwollen en zijn handen zagen eruit als klauwen, maar hij leefde nog en kon zijn avontuur later nog navertellen.

